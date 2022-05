Le Dr Florence Duperval Guillaume candidate a l’OPS/OMS

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le processus devant aboutir a l’election du directeur du bureau sanitaire panamericain (OPS/OMS) a commence officiellement le 1er mai 2022 avec la soumission de toutes les candidatures de la region.

Selon les reglements de l’OPS/OMS “, chaque Etat membre, Etat participant et Membre associe de l’OPS ne peut designer qu’un seul candidat, qui doit etre citoyen d’un pays de la region des Ameriques. La date limite de soumission des candidatures est le 1er mai 2022. Toutes les candidatures seront mises a la disposition des Etats membres, des Etats participants et des membres associes de l’OPS dans les quatre langues officielles de l’organisation d’ici le 1er juin 2022.”

En Haiti, des le 28 fevrier 2022, le Premier ministre Ariel Henry avait annonce la nouvelle en grande pompe, profitant de sa participation a la 33e reunion intersessionnelle des chefs de gouvernement de la Caricom au cours d’un voyage a destination de San Pedro, une ville de Belize.

Depuis, le ministre de la Sante publique et de la population, le Dr Alex Larsen, s’est fait le porte-etendard de cette candidature en s’arc-boutant sur ces differentes rencontres avec les representants des pays de la region pour solliciter leurs votes en faveur de la candidate d’Haiti.

“Le ministre de la Sante publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, accompagne des membres de son cabinet et du Directeur general du MSPP, le Dr Laure Adrien, a recu une delegation bresilienne conduite par le Secretaire executif suppleant et coordonnateur du projet de cooperation sanitaire en Haiti, M. Paulo Marcos Castro Rodopiano De Oliveira, le mardi 26 avril 2022, dans le cadre d’une rencontre binationale Haiti-Bresil.



Au cours de cette rencontre, les deux parties se sont mises d’accord, entre autres, sur la necessite de maintenir la cooperation entre les deux pays et le ministre de la Sante, Dr Larsen, a profite de cette occasion pour solliciter le soutien du Bresil a la candidate haitienne, l’ancienne ministre de la Sante, le Dr Florence Duperval Guillaume, au poste de Directrice generale de l’Organisation panamericaine de la sante”, avait informe le MSPP.

Trois (3) jours plus tard, le Dr Alex Larsen a profite d’une rencontre avec l’ambassadeur francais en Haiti, M. Fabrice Mauries, pour parler de la candidature du Dr Florence Duperval Guillaume a la tete de l’OPS/OMS.



“Le ministre de la Sante publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, accompagne d’un membre de son cabinet et du Directeur general du MSPP, le Dr Laure Adrien, a recu la visite de courtoisie de l’ambassadeur francais en Haiti, M. Fabrice Mauries, accompagne d’un representant de l’Agence francaise de developpement, le vendredi 29 avril 2022 au MSPP.

En marge de la discussion autour de la cooperation entre l’ambassade de France en Haiti et le MSSP, M. Mauries a ete informe de la candidature de l’ancienne ministre de la Sante en Haiti, le Dr Florence Duperval Guillaume, au poste de Directrice generale de l’Organisation panamericaine de la sante.”

La representation d’Haiti a l’OEA, dans une note rendue publique cette semaine, souligne que “suite a la decision du gouvernement haitien de soumettre officiellement sa candidature au poste de directrice du Bureau sanitaire panamericain, le 17 mars 2022, pour la periode allant du 1er fevrier 2023 au 31 janvier 2028, Dr Florence Duperval Guillaume a eu, le jeudi 7 avril 2022, une fructueuse rencontre avec le Caucus des ambassadeurs de la CARICOM accredites pres de l’Organisation des Etats americains en vue de solliciter le soutien des pays de la sous-region.”

Plus loin, la representation d’Haiti et d’autres officiels du gouvernement haitien qui ont pris part a cette rencontre informe que “le president interimaire du Caucus des ambassadeurs de la CARICOM aupres de l’OEA, SEM Ronald Sanders, a promis son soutien total a la candidature du Dr Guillaume. Haiti, par rapport a son role historique dans le monde et sa position de nation la plus peuplee de la CARICOM, merite de se lever et cette election contribuera a restaurer la dignite et le respect de la nation haitienne, estime l’ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda.”

Le Dr Florence Duperval Guillaume, pediatre, specialiste chevronnee en sante publique, a ete ministre de la Sante publique et de la Population de la periode allant d’octobre 2011 a mars 2016.



Elle a occupe la fonction de Premier ministre par interim de decembre 2014 a janvier 2015.

Depuis 2016, elle travaille comme directeur pays pour l’USAID.



L’election du directeur du Bureau sanitaire panamericain aura lieu lors de la 30e Conference sanitaire panamericaine en septembre 2022.

Comme l’exige la charte de l’OPS, le directeur aura un mandat de cinq ans et ne pourra etre reelu plus d’une fois. La personne elue prendra ses fonctions le 1er fevrier 2023 et terminera son mandat le 31 janvier 2028.