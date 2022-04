Le Dr Henri R. Ford au sommet des sommets de la medecine aux Etats-Unis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est la faculte de medecine de l’Universite de Miami (Miller School of Medicine) qu’il dirige a titre de doyen et directeur des etudes qui a fait l’annonce le 19 avril 2022. “Le Dr Henri R. Ford elu doyen des doyens”, a publie l’universite de Miami sur son site officiel.

“Henri R. Ford, MD, MHA, doyen et directeur des etudes de la Miller School, peut desormais ajouter l’election a la presidence du Conseil des doyens de l’Association of American Medical Colleges (AAMC) a ses nombreuses distinctions. Le nouveau president du Conseil des doyens de l’AAMC dirigera ses collegues pendant les deux prochaines annees”, a ajoute la faculte de medecine de l’Universite de Miami.

A cela, l’interesse, habitue aux honneurs, a repondu : “c’est un privilege et un honneur de servir mes collegues doyens et le conseil d’administration de l’Association des facultes de medecine americaines a ce titre. Ensemble, nous aiderons l’AAMC a mettre en oeuvre son plan strategique audacieux pour aider les facultes de medecine a ameliorer la sante de l’humanite.”

Le Dr Henri R. Ford, ne a la 1e avenue Bolosse en Haiti, a des reves a vendre, une histoire a raconter, une vie qu’il souhaite eriger en modele. Pour lui, tout se resume a une quete permanente de l’excellence. Ce nouveau titre, l’un des plus honorifiques dans le monde medical aux Etats-Unis, va sans doute contribuer a ameliorer la formation medicale.

“Le Conseil des doyens, qui comprend plus de 155 doyens des facultes de medecine membres de l’AAMC aux Etats-Unis et au Canada, a aborde et defendu l’education, la recherche et les soins aux patients depuis 1876. Tous les doyens actifs peuvent etre nommes, mais un seul dont les idees, la discussion des problemes et l’integrite se demarquent est choisi pour etre president”, s’est rejoui en grande pompe l’Universite de Miami qui ne cesse de vanter les qualites du Dr Henri Ford, tandis que ce dernier se veut modeste.

<>, a declare le Dr Ford.

<>, a declare le Dr Darrell G. Kirch, ancien doyen de deux facultes de medecine, president emerite de l’AAMC.

<< Il a donne la priorite a la creation d'un environnement d'apprentissage optimal pour les etudiants de tous les horizons. Une personne n'est pas elue au conseil a moins que ses collegues ne la considerent comme un leader tres efficace avec des valeurs remarquables et des idees creatives, qu'il represente toutes."

Cette association medicale de premier plan aux Etats-Unis, vieille de 146 ans, que le Dr Ford s’apprete a diriger comme president du conseil d’administration, a pris une dimension exceptionnelle depuis l’apparition de la pandemie de Covid-19.

En reponse a la pandemie de Covid-19, l’AAMC avait cree une base de donnees de conseils de traitement et de gestion pour les cliniciens. Cette base de donnees a longtemps servi de reference aux professionnels de sante un peu partout a travers le monde.

En tant que president, le Dr Ford exercera un mandat de deux ans. En tant que membre du conseil d’administration general de l’AAMC, il dirigera les reunions du conseil plusieurs fois par an, alors qu’il discute de l’augmentation du financement de la recherche biomedicale, de l’apport d’une plus grande diversite au domaine de la medecine, de l’amelioration des soins de sante pour les populations mal desservies, et de la mise en oeuvre des objectifs strategiques de l’AAMC.