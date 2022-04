Le Dr Jean William Pape elu a l’Academie americaine des arts et des sciences

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Dr Jean William Pape fait partie des 261 nouveaux membres de l’American Academy, perpetuant une tradition de reconnaissance des realisations et du leadership dans les universites, les arts, l’industrie, les politiques publiques et la recherche.

<>, a declare David Oxtoby, president de l’American Academy. Ces personnes excellent dans des domaines qui nous passionnent et nous inspirent a un moment ou reconnaitre l’excellence, louer l’expertise et travailler pour le bien commun sont absolument essentiels pour assurer un avenir meilleur. <>

Pape est directeur des GHESKIO (Groupe Haitien d’Etude sur les Infections Opportunistes et le Sarcome de Kaposi), une institution dediee a la lutte contre le VIH/SIDA. Fondee en 1982 a Port-au-Prince, GHESKIO travaille avec le gouvernement haitien pour fournir des soins de sante et un soutien humanitaire aux populations les plus vulnerables d’Haiti.

En plus d’etre directeur, Pape est chercheur principal de l’unite d’essais cliniques du GHESKIO. Sous sa direction GHESKIO a contribue a reduire la prevalence du virus en Haiti de 6 % a 2 % chez la population depuis la creation de la clinique.

En 2002, Pape a recu la Legion d’honneur des mains du president francais Jacques Chirac, pour ses “contributions au peuple haitien et a celui des peuples du monde”. Parmi les autres distinctions, citons l’election a l’US Institute of Medicine de la National Academy of Medicine (2004); et le Clinton Global Citizen Award (2010), pour son leadership visionnaire en aidant les Haitiens a developper leur systeme de sante publique.

En 2018, Pape a ete le premier recipiendaire du prix Joan and Sanford I. Weill Exemplary Achievement Award de Weill Cornell Medicine. Le prix celebre les medecins et les scientifiques dont le travail ameliore la sante et les soins de sante dans le monde entier.

L’election du Dr Pape porte a 167 le nombre de membres affilies a Cornell, dont le physicien et laureat du prix Nobel Hans Bethe (1962) ; le chimiste et laureat du prix Nobel Roald Hoffman (1971) ; l’astronome Carl Sagan (1978); les anciens presidents Frank HT Rhodes (1989) et Hunter R. Rawlings III (1995) ; l’astronome Steve Squyres (2005); l’informaticienne Deborah Estrin (2007) et la biologiste Maureen Hanson (2021).

Fondee en 1780, l’Academie americaine des arts et des sciences est une societe honoraire qui reconnait et celebre l’excellence de ses membres, et un centre de recherche independant reunissant des leaders de toutes disciplines, professions et perspectives pour relever des defis importants. Les plus de 14 000 membres de l’academie comprennent Benjamin Franklin, Charles Darwin, Albert Einstein, Margaret Mead, Martin Luther King Jr. et Joan Baez.

Source : Cornell Chronicle