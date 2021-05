L’organisation « Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) » annonce la fermeture de toutes ses institutions « jusqu’à la libération du Dr Jenny Edouard Pierre-Lys et de son fils Noah Sacha Pierre-Lys », kidnappés le samedi 1er mai 2021, avise une note de presse signée de la directrice nationale santé de l’institution, le Dr Jacqueline Gautier. Le Dr Jenny Edouard Pierre-Lys « est la directrice des départements VIH et santé communautaire de l’hôpita…