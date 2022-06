Le Dr Rony Gilot, un ?crivain avide de critique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?crivain Rony Gilot est adul? pour son style litt?raire et ses t?moignages au gr? de la m?moire. Sa collaboration avec la responsable de Communication Plus a d?but? avec la publication de son titre <>, paru chez le B?r?en, une maison d’?dition qu’anime ? Montr?al le pasteur Lauture Magloire. <>, s’est-elle souvenue. Le talent litt?raire du Dr Gilot s’est impos?. <>, a soutenu madame Chavenet.

Sa plume, ses t?moignages ont fait le succ?s de Rony Gilot qui a poursuivi sa carri?re d’?crivain jusqu’au jour de sa mort. <>, a affirm? madame Chavenet.

Sous la plume du Dr Gilot, la politique ha?tienne n’?tait pas une <>, ce qui avait le don d’attirer Ana?se Chavenet. <>, a-t-elle l?ch?. << Peu de jours avant sa mort, il (Rony Gilot) a dit qu'il n'allait pas attendre une ann?e pour le deuxi?me <>. On venait d’assassiner Jovenel Mo?se, il m’a dit qu’il avait trop d’?v?nements et dans deux semaines et qu’il allait m’apporter le manuscrit du prochain <> et qu’il en ferait deux tomes par ce que l’ann?e ?tait riche en ?v?nements. Les circonstances n’ont pas permis de retrouver son travail et de le livrer au public >>, a regrett? madame Chavenet, qui dit avoir vu rarement un auteur avide de critique que Rony Gilot.

Rony Gilot <>

La veuve de Rony Gilot garde un souvenir d’un homme ”bon enfant” qui ”n’avait aucune m?chancet? en lui”. <>, a racont? madame Gilot qui durant cette c?r?monie d’hommage a enchain? des anecdotes de la vie du d?funt.

Le 30 avril 2021, elle lui a conseill? de laisser la politique. Ce qu’il a refus?. <>, s’est rem?mor? madame Gilot, qui confie que son d?funt mari a laiss? d’autres oeuvres non publi?es. <>