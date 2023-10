Le FAES lauréat du concours Super-héros du développement organisé par la BID

​

Le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) a remporté le concours Super-héros du développement organisé par la Banque Interaméricaine de développement.

Finaliste du concours Super-héros de développement organisé par la Banque Interaméricaine de développement, le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES), a remporté ce prix depuis la ville de Washington, aux États-Unis, grâce à son projet intitulé « Réseau de sécurité sociale pour les personnes vulnérables ». Le FAES faisait partie des 141 candidats venus de 25 pays membres. Le premier ministre Ariel Henry a félicité l’institution sur son compte X.

“J’adresse mes félicitations au FAES d’avoir remporté le concours de la #BID “Super-héros du développement” auquel participaient 141 candidats de 25 pays membres de cette institution financière internationale”, a déclaré le premier ministre Ariel Henry.

Le chef du gouvernement haïtien a aussi salué l’esprit de leadership, d’innovation, de créativité, le sens du sérieux, la gestion saine, efficace et transparente dont fait montre le FAES, dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement en faveur des plus démunis, ce qui lui a valu de remporter ce prix, a-t-il dit avant d’envoyer des mots de félicitations au directeur général de l’institution, M. Paul Harry Voltaire et toute son équipe.

Lors de cette finale, le FAES était en concurrence avec quatre autres institutions venues du Pérou, du Chili, de l’Équateur et de la Barbade.

Le projet du FAES intitulé « Réseau de sécurité sociale pour les personnes vulnérables » a été conçu pour fournir des transferts en espèces et en nature aux groupes les plus vulnérables (tels que les jeunes et les femmes enceintes ou allaitantes). Haïti connaît des niveaux de vulnérabilité élevés, puisque près de la moitié de la population souffre de faim (environ 4,9 millions de personnes). Haïti est le troisième pays au monde le plus exposé aux événements climatiques extrêmes.

Notons que le Fonds d’Assistance Économique et Sociale est un organisme public fondé en 1990 dont l’objectif principal consiste à accompagner les communautés défavorisées en finançant leurs différents projets de développement.

Ce concours organisé par la BID vise à récompenser les clients et les institutions déployant les projets de la banque et qui se distinguent par leur capacité à faire face avec succès aux défis de la mise en œuvre.

Super-héros du développement reconnaît les projets qui, grâce à l’apprentissage systématique, au partage et à l’application des leçons apprises, sont capables de s’adapter aux réalités changeantes de l’environnement et génèrent des connaissances applicables et appropriées pour d’autres homologues et institutions qui exécutent des projets dans la région.

