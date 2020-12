Le FC Barcelone a dominé le relégable Valladolid (3-0) mardi soir pour la 15e journée du championnat d’Espagne et remonte à la 5e place du classement, à 8 points du leader l’Atlético Madrid (32 pts), vainqueur de la Real Sociedad (2-0) en soirée. Les Catalans se sont imposés grâce à un but de la tête du défenseur international français Clément Lenglet sur un centre de Lionel Messi (21e), une réalisation de l’avant-centre danois Martin Braithwaite (35e) et un dernier but du capita…