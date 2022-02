Le film d’Arnold Antonin, un vrai debat public sur Jean-Jacques Dessalines

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le celebre cineaste haitien Arnold Antonin ouvre le debat sur la vie du pere fondateur de la nation haitienne, Jean-Jacques Dessalines, egalement connu sous le nom de Jacques Ier, dans un long metrage titre: <>.

Une heure et 34 minutes, c’est la duree de ce film documentaire qui bouleverse l’esprit, rappelant aux heritiers de la terre d’Haiti sa glorieuse histoire et leur ingratitude a l’egard d’un homme courageux, devoue, qui leur a tant donne et qui continue d’etre pietine, meprise, quasiment oublie, jete par plus d’un dans le grenier de l’histoire.

Le realisateur presente plusieurs facettes de notre <> a travers une serie d’idees de professeurs d’universite et d’historiens haitiens tels que : Pierre Buteau, Jean Casimir, Michele Pierre-Louis, Jean Alix Rene, Bayyinah Bello, Vertus Saint-Louis, Jhon Picard Byron, Lesly Pean, Gaetan Mentor, Marc-Ferl Morquette, Daniel Elie, pour ne citer que ceux-la. Il montre les moments forts de l’empereur qui fut l’une des figures de proue de la revolution de Saint-Domingue.

Un homme determine

L’histoire de Dessalines est l’une des plus fascinantes. Il a ete esclave dans les champs pour un maitre noir jusqu’en 1779, avant de rejoindre le camp des rebelles. Il est decrit par le cineaste Antonin comme un revolutionnaire courageux, determine, un homme d’honneur, qui a le sens du devoir ; il etait entre autres quelqu’un de severe qui a tant mise sur le respect des regles, des principes.

Le realisateur s’est inspire de la Constitution du 20 mai 1805 pour ouvrir un angle sur la personnalite du premier chef d’Etat haitien. Dans ce document de 53 articles, on decouvre le sens de l’organisation, la volonte d’un ancien esclave, devenu premier citoyen, de doter le nouvel Etat qu’il a fonde d’un ensemble de principes, de valeurs et d’une administration. Il rappelle dans la loi mere de ce nouvel Etat les devoirs imperieux du conseil d’Etat et des ministres qu’il a mis en place.

Il accorde de surcroit une importance soutenue aux valeurs familiales. L’article 9 souligne : <> Conscient de l’importance de l’education, il consacre a l’article 11 que tout citoyen doit posseder un art mecanique. Il defendait aussi l’amour de l’autre et punissait par la peine de mort un Haitien qui tue un autre Haitien. L’article 8 des dispositions generales soutient ce qui suit : <>

Indignation et le degout

La revolution une fois achevee et l’independance proclamee le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines devient le gouverneur general a vie d’Haiti. Avec la Constitution imperiale de 1805, il s’est octroye tous les pouvoirs. Il dirigeait le pays d’une main de fer. Son empire devenait de plus en plus fragile.

Certains historiens s’accordent a reconnaitre qu’il a etabli un regime autoritaire, hereditaire, axe sur sa seule volonte. Dans sa politique agricole, aux termes de quelques analyses, il se serait revenu avec les memes pratiques coloniales, ayant fait le choix de distribuer les meilleures terres des colons a ses officiers, creant ainsi une noblesse haitienne.

Etant donne les torts causes par la politique de la revolution, avec ce fameux slogan : <>, l’economie du nouvel Etat independant, longtemps tres florissante au cours de l’epoque coloniale, etait aux abois. L’empereur devait tout faire pour relever le niveau de l’economie de son empire. Ainsi, il edicte les travaux forces pour les cultivateurs, avec un reglement plus dur que celui de Louverture, la condition de ceux-ci etant a peine moins mauvaise qu’a l’epoque de l’esclavage colonial francais. Ce qui lui a valu l’indignation et le degout de ses propres sujets. On dit meme que sa politique agraire est l’une des principales causes de son assassinat.

A la question si Dessalines etait un tyran, Arnold Antonin, en presence d’un petit nombre de journalistes qui le questionnaient sur son film, repond : <>

Le film d’Antonin est une renaissance, un cri du coeur. Un appel a la protection, et a la valorisation de notre patrimoine sacre.

Notons que la grande premiere du film documentaire d’Arnold Antonin <> est prevue le 23 fevrier au Karibe, a partir de 4 h p.m.