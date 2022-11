Le fils de Davido est mort noy?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ifeanyi, fils du chanteur nig?riano-am?ricain Davido, a trouv? la mort en se noyant dans la piscine priv?e de ses parents, lundi 31 octobre, ? Banana Island, dans l’Etat de Lagos (Nigeria). Transport? dans un centre hospitalier de la r?gion de Lekki, l’enfant de 3 ans de David Adeleke et Chioma Rowland y est arriv? mort, selon les infos, apr?s avoir ?t? sous l’eau pendant quelques temps en absence de ses parents, selon des sources concordantes.

C’est l’actrice nig?riane Eniola Badmus qui avait confirm? la nouvelle dans un tweet, supprim? par la suite face aux critiques. Les parents sont jusqu’? date plong?s dans un total mutisme.

Apr?s interrogatoire de toutes les personnes pr?sentes sur les lieux au moment de l’accident, la police du Nigeria a proc?d? ? l’interpellation de 8 membres du personnel domestique.

Davido est l’une des plus grandes stars de l’Afrique, pour avoir collabor? avec des artistes internationaux comme Chris Brown et Nicki Minaj et remport? des prix musicaux de MTV et BET. Avant Ifeanyi, il avait eu 2 enfants avec d’autres femmes. Davido, ?g? de 28 ans, a chant? en Ha?ti en f?vrier 2018 lors d’un spectacle ? Tara’s.