Le Fraternibus du Secours catholique au service des plus démunis

Les Abymes

Le Fraternibus, un outil d’accompagnement qui nous permettra d’aller vers les personnes les plus démunies. • J.C.

L’association, qui œuvre au bénéfice des personnes dans le besoin, a présenté à la presse, le Fraternibus : son nouveau dispositif d’accompagnement.

Le Secours Catholique, ne cesse d’innover et de

mettre en œuvre des actions tant individuelles que collectives,

pour une réelle autonomisation et inclusion dans notre société,

avec comme leitmotiv, faire rayonner la charité. Quelques exemples

: des épiceries solidaires fixes et itinérantes qui accompagnent

chaque année plusieurs centaines de familles, l’accompagnement

alimentaire avec l’opportunité de proposer des ateliers de

mieux-être par le biais d’activités manuelles, l’engagement

solidaire mené par de jeunes bénévoles auprès des personnes en

précarité, notamment les personnes âgées. Bref, l’association

couvre toute ou en grande partie le territoire guadeloupéen. En

chiffre, ce sont 450 bénévoles qui agissent dans 21 équipes

locales, animent 16 lieux d’accueil et accompagnent 3 600

familles.

Un fourgon aménagé

Avec le Fraternibus, l’idée est d’aller vers les

personnes et familles résidant dans