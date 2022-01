Le g?n?ral Russel L. Honor? appelle les ?tats-Unis et la communaut? internationale ? soutenir un <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fascin? par l’histoire d’Ha?ti, car d?positaire d’une assez bonne connaissance de notre histoire nationale, le g?n?ral am?ricain Russel L. Honor?, un des instigateurs du <>, qui se tient en Louisiane du 13 au 19 janvier, invite la communaut? internationale et les ?tats-Unis ? soutenir un <> en s’engageant diff?remment aux c?t?s d’Ha?ti via la recherche d’une solution interha?tienne.

<>, a ?crit le g?n?ral am?ricain Russel L. Honor? dans une tribune publi?e dans les colonnes du Miami Herald en amont de la tenue du <>, organis? en Louisiane par le Southern University Law Center et le Nelson Mandela Center for Public Policy.

Ce Sommet de l’unit? r?unit les parties dans l’intention de parvenir ? un accord de consensus sur la fa?on de former un gouvernement de transition et pr?parer le terrain pour des ?lections libres et d?mocratiques. Les ?tats-Unis et la communaut? internationale, a poursuivi le g?n?ral Russel L. Honor?, peuvent soutenir les r?sultats du Sommet et s’engager ? aider Ha?ti ? mettre en oeuvre l’accord de consensus, une solution dirig?e par les Ha?tiens. <>

Pour le lieutenant-g?n?ral ? la retraite, ? l’instar du r?v?rend Martin Luther King, la diaspora ha?tienne <> et son engagement repr?sente la premi?re et potentiellement la derni?re opportunit? pour les factions politiques du pays de se r?unir et d’?merger avec une solution ha?tienne aux crises chroniques d’Ha?ti.

<>, a indiqu? le lieutenant-g?n?ral Honor?, parti ? la retraite le 11 janvier 2008.

<< C'est d'abord et avant tout un gouvernement de transition l?gitim? par un consensus national. Deuxi?mement, ce gouvernement devrait demander ? la communaut? internationale l'aide dont elle aurait besoin pour lutter contre la violence des gangs, r?pondre aux probl?mes de s?curit? et l'aide humanitaire : nourriture, eau et carburant. En outre, il lui faudra d?velopper une initiative compl?te de vaccination pour aborder la sant? et la s?curit? publiques et renforcer les institutions et les coalitions civiques. Troisi?mement, Ha?ti a besoin d'un plan de d?veloppement ?conomique global, le genre de plan cr?? par les ?tats-Unis pour l'Europe apr?s la Seconde Guerre mondiale. Un <>, un vaste programme d’aide ?conomique et de d?veloppement avec une r?elle responsabilisation des b?n?ficiaires. Quatri?mement, il doit y avoir un engagement, un processus et un m?canisme d’application pour mettre fin ? la corruption et ?tablir une constitution qui sert de doctrine durable et ex?cutoire ? Ha?ti >>, a d?taill? le militaire retrait?, qui est surtout connu pour avoir servi en tant que commandant de la force op?rationnelle responsable de la coordination des efforts de secours militaires pour les zones touch?es par l’ouragan Katrina sur la c?te du Golfe.

Dans une interview accord?e au think tank Haiti Center for Socio-Economic Policy (HACSEP www.HACSEP.org), le g?n?ral Honor?, natif de la Louisiane, a fait part de ses connaissances approfondies de l’histoire d’Ha?ti et a ?voqu? l’?troite connexion cr?ole des Ha?tiens et des Louisianais, la v?rit? derri?re l’?radication forc?e au d?but des ann?es 80 du cochon noir ha?tien (consid?r? comme la banque du paysan ha?tien) et sa vision cr?ative, mais pratique, d’une Ha?ti prosp?re.

Avant sa nomination le 15 juillet 2004, en tant que commandant de la premi?re arm?e des ?tats-Unis, le g?n?ral Honor? a occup? divers postes de commandement et d’?tat-major en Cor?e du Sud et en Allemagne. Il y a un an, le 15 janvier 2021, la pr?sidente de la Chambre des repr?sentants, Nancy Pelosi, a annonc? que le g?n?ral Honor? dirigerait un examen des d?faillances de la s?curit? ? la suite de l’attaque du Congr?s am?ricain (le Capitole), qui se concentrera sur <>.