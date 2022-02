Le gouvernement ajuste le salaire minimum journalier

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement dirige par Ariel Henry a annonce une augmentation du salaire minimum dans la nuit du 20 fevrier. Cette decision a ete prise en Conseil des ministres, apres deux semaines de manifestations des ouvriers dans les rues de la capitale. Cette nouvelle grille salariale entre en application des ce lundi 21 fevrier, selon un communique de la Primature. Tous les segments d’activites sont concernes par cette decision. <>, peut-on lire sur le compte Twitter de la Primature. Ces donnees ont ete confirmees par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Odney Pierre Ricot, lors d’une entrevue accordee ce lundi a la matinale de Magik9.

Le titulaire du MAST a explique que cette decision a ete adoptee par le gouvernement apres de multiples discussions avec les patrons et les ouvriers. <>, a declare le ministre, qui a egalement promis un autre ajustement en septembre et qui sera effectif en octobre prochain. Toutefois Odney Pierre Ricot croit que le vrai probleme ne reside pas dans un salaire nominal mais dans le pouvoir d’achat.

Le ministre indique que les syndicalistes ont exige des accompagnements sociaux notamment dans la nourriture et le transport. Selon lui, le gouvernement est favorable a cette possibilite dans la mesure de ses moyens. <>, a-t-il fait savoir.

Selon Odney Pierre Ricot, les representants des ouvriers plaident pour que la question du salaire cesse d’etre dictee par la rue. Voila pourquoi le ministre croit necessaire de reactiver le Conseil superieur des salaires (CSS) tripartite, beneficiant de l’expertise de statisticiens, qui soit en mesure de publier des rapports en temps reel. <>, estime le ministre.

Les reactions divergent au sein des syndicalistes en ce qui concerne l’ajustement adopte par le gouvernement. Pour Yanick Etienne, cet ajustement est un pas dans la bonne direction, en depit du fait qu’on est loin des 1500 gourdes reclamees par les ouvriers. <>, regrette-t-elle, plaidant pour la mise en place de mesures serieuses d’accompagnement social par le gouvernement et les patrons. Yanick Etienne croit egalement qu’il faut modifier a la hausse le bareme de l’impot sur le revenu afin que les ouvriers soient exoneres. << Pour l'instant, le bareme est de 150 000 gourdes par an.

Avec ce reajustement, les employes vont gagner plus de 150 000 gourdes par an. Il faut egalement modifier le bareme >>, estime-t-elle. Pour sa part, Telemaque Pierre a rejete d’un revers de main la decision du gouvernement. Il estime que le salaire propose est en dessous des depenses journalieres des ouvriers. Ainsi, il annonce trois prochaines journees de manifestation pour continuer d’exiger 1500 gourdes de salaire minimum.

En debut d’apres-midi, la Primature a donne des precisions sur les entreprises et secteurs d’activite qui sont classes dans les differents segments. Le segment A pour lequel le salaire est fixe a 770 gourdes concerne la production privee d’electricite, institutions financieres (banques, maisons de transfert, societes d’assurance), telecommunications, commerce import-export, supermarches, bijouteries, galeries d’art, magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d’appareils electromenagers, magasins de materiel informatique, entreprises de location de voitures, entreprises de transport aerien, entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo , entreprises des jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.), communication, agences de publicite et presses ecrite, parlee, televisee et electronique, sauf presse communautaire, institutions scolaires privees ; institutions universitaires privees ; concessionnaires d’automobiles, institutions de sante privees, cabinets de medecins, polycliniques, pompes funebres, agences maritimes et aeroportuaires, cabinets de professionnels liberaux et de consultants, agences de voyages, hotels avec 4 hibiscus et plus ; agences immobilieres.

Pour le segment B, le salaire est fixe a 615 gourdes. Ce segment concerne les entreprises de batiments et travaux publics (BTP), entreprises de location de camions et d’engins lourds, entreprises de location de materiaux de construction, entreprises de transport de materiaux de construction, quincailleries, autres institutions financieres (cooperatives / caisses populaires, institutions de microcredit), commerce de gros, magasins de produits cosmetiques et de vetements, commerce de livraison d’eau en vrac, entreprises de transport terrestre, hotels avec 3 hibiscus et moins, imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques, salons de coiffure et de massage, entreprises de nettoyage de vetements (Laundry and Dry cleaning), industries extractives (mines et carrieres), entreprises de transport maritime, industries manufacturieres tournees vers le marche local, industries d’embouteillage de boissons gazeuses, de jus, d’eau traitee et brasseries.

Dans le segment C, le salaire est fixe a 540 gourdes. Ce segment concerne les restaurants, les secteurs agriculture, sylviculture, elevage et peche, les industries de transformation de produits agricoles, le commerce de detail, sauf supermarches, bijouteries, magasins de produits cosmetiques et de vetements, les boutiques d’artisanat et maroquineries ; la presse communautaire : autres services non marchands (organisations a but non lucratif, telles des organisations non gouvernementales nationales et internationales, les fondations, les associations, les cooperatives de production et de services non financiers).

Dans le segment E, le salaire est fixe a 350 gourdes. Il concerne le personnel de service a domicile. Le salaire de reference dans le secteur F est fixe a 680 gourdes. Ce secteur renferme les industries d’assemblage tournees vers l’exportation, les autres industries manufacturieres tournees vers l’exportation. Pour le segment G, le salaire minimum de reference est fixe a 615 gourdes. Ce segment concerne les agences de securite privees, les entreprises de distribution de produits petroliers. Le salaire minimum de reference dans le secteur H est de 615 gourdes. Ce segment renferme les ecoles professionnelles privees et les institutions de sante privees employant plus de 10 personnes et qui offrent des services d’hospitalisation.