Le gouvernement annonce une serie d’actions

Pour subvenir en aide aux personnes en situation de vulnerabilite en Haiti, Pierre Ricot Odney, ministre des Affaires sociales et du Travail, intervenant sur les ondes de la radio Metropole, ce lundi 11 avril, a annonce que le gouvernement va mettre sur pied un programme d’urgence pour l’apaisement social et la reinsertion des groupes les plus defavorises. Une enveloppe de plus de 3 milliards de gourdes est prevue pour financer ce programme. <>, a fait savoir Pierre Ricot Odney, titulaire du ministere de l’Economie et des Finances (MAST).

En termes d’activites, le ministre des Affaires sociales a fait savoir que les actions recurrentes menees par le Fonds d’assistance economique et social (FAES) sur le terrain seront a nouveau effectives : restaurants communautaires, cantines mobiles, distribution de ratios seches… Il a precise que ces activites se tiendront dans les zones defavorisees et surtout dans le grand Sud. Le numero un du MAST a annonce qu’il y aura des transferts d’argent sans contrepartie et des transferts d’argent conditionnes sans preciser le montant. Le gouvernement compte sur les operateurs de telephonie mobile de la place pour materialiser le projet de transfert d’argent.

Sur le plan agricole, Pierre Ricot Odney a explique que le ministere de l’Agriculture des Ressources naturelles et du Developpement rural (MARNDR) doit implementer deux programmes prevus dans la lettre de cadrage pour la preparation du budget 2021-2022. L’un des programmes intitule <>, va conduire le MARNDR vers les sections rurales les plus reculees pour aider les paysans a curer les canaux, et distribuer des intrants agricoles. Ce programme sera implemente uniquement par le ministere de l’Agriculture qui devra intensifier ses actions.

Par ailleurs, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierre Ricot Odney, a aborde des questions concernant les produits petroliers dans un contexte special marque par le choc petrolier provoque par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. <>, a affirme le ministre des Affaires sociales, soulignant que le gouvernement continue, apres les ajustements, a subventionner les produits petroliers a la pompe bien avant la crise Russie/Ukraine. <>, a-t-il ajoute.

Avec le dernier ajustement des prix des produits petroliers sur le marche local, le prix du transport s’est rencheri malgre les declarations contraires des autorites gouvernementales.