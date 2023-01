Le gouvernement augmente l?g?rement la pression fiscale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2023-01-17 lenouvelliste.com

Haiti est le pays de la zone Am?rique latine et Caraibes qui a le taux de pression fiscale le plus bas. Ce taux ?tait de 5,7% lors de l?exercice fiscale pr?c?dent. Dans le cadre du budget 2022-2023, le gouvernement a l?g?rement augment? le taux de pression fiscale ? 6%. Au cours de l??mission, Le grand rendez-vous ?conomique, le premier janvier de cette ann?e, le grand argentier de la R?publique, Michel Patrick Boisvert a fait savoir que le gouvernement a fait beaucoup d?efforts mais ne pouvait pas augmenter la pression fiscale plus haut. Pour lui, ce ne sera pas facile de convaincre les partenaires.

