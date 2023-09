​

Le gouvernement célèbre les 54 ans du CONATEL et inaugure les nouveaux locaux de L’Ecole hôtelière d’Haïti

Le Conseil National des Télécommunications (Conatel) a célébré, ce mercredi 27 septembre 2023, en présence du Premier Ministre, Ariel Henry, du ministre des Travaux Publics, Transport et Communication, Rosemond Pradel, du Directeur Général du CONATEL, Jose Jean-Baptiste, ainsi que des employés de l’institution, ses 54 ans d’existence.

A cette occasion, le chef du gouvernement dans sa prise de parole a rappelé le défi auquel cette institution fait face qui est celui d’intégrer tous les citoyens dans l’économie numérique et évoquer l’engagement de son administration.

«Face aux multiples défis du pays, la modernisation des services publics s’impose et pour ce faire, l’Etat haïtien compte mobiliser les outils des technologies numériques. Ceci n’est pas un vœu pieux mais une volonté manifeste du gouvernement», a-t-il dit.

Ariel Henry a fait savoir que le «CONATEL en tant qu’agence spécialisée dans le domaine des télécommunications, doit être l’interlocuteur incontournable, en regard du rôle d’avant-gardiste qu’il est appelé à jouer».

Il est indispensable, ajoute le premier ministre, que le CONATEL veille à la mise en place d’un environnement légal et réglementaire qui permette à tous les acteurs du secteur d’évoluer dans un cadre compétitif et concurrentiel équitable et ce au bénéfice des usagers.

Le directeur général du CONATEL, Jose Jean Baptiste, en a profité pour faire le point sur les différents travaux de l’institution notamment le projet d’accélération numérique d’Haïti, la signature électronique et la cyber sécurité. Il dit croire qu’avec le soutien du Gouvernement, il connectera Haïti au haut débit et intègrera l’économie numérique.

Célébration de la Journée mondiale du tourisme et l’inauguration des nouveaux locaux de L’Ecole hôtelière d’Haïti

Le ministère du tourisme a procédé, ce mercredi, à la célébration de la Journée mondiale du tourisme et l’inauguration des nouveaux locaux de L’Ecole hôtelière d’Haïti, située au numéro 83, à l’angle des rues Rigaud et Lambert à Pétion-Ville. Luz Kurta Cassandra François, la Ministre du Tourisme, a fait savoir, qu’avec l’inauguration des nouveaux locaux de l’Ecole Hôtelière d’Haiti (EHH) la formation de standard dans l’hôtellerie et le tourisme, pilier du développement de notre tourisme, fera un grand bond.

Placée sous la tutelle du Ministère Tourisme, T’EHH qui accueille des centaines d’étudiants chaque année en gestion hôtelière, gestion de la restauration et arts culinaires se verra doter d’un espace propice à l’apprentissage. Une action dit-elle, sui s’inscrit en droite ligne de la politique de standardisation de l’offre publique en matière de formation en hôtellerie et tourisme.

