Le MTVAyiti dit constater avec tristesse les souffrances énormes du peuple haïtien depuis un certain temps et qui se sont aggravées ces derniers jours après l’assassinat du président Jovenel Moïse. « Cette situation de détresse économique, de troubles sociaux, d’effondrement de toutes les structures républicaines de l’État, est le résultat de l’incompétence et de l’entêtement d’un groupe d’hommes voulant s’accrocher au pouvoir à tout prix pour se protéger des crimes de sang e…