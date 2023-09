Le gouvernement dominicain demande à Haïti de stopper la canalisation de la rivière Massacre

​

Le ministre dominicain des affaires étrangères demande à Haïti de cesser les travaux de canalisation de la rivière Massacre.

Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, demande à Haïti de stopper immédiatement les travaux de canalisation de la rivière Massacre, estimant que ce projet viole le Traité de paix et d’amitié perpétuelle et d’arbitrage de 1929, l’Accord frontalier de 1935 et le Protocole de révision des frontières de 1936, ont rapporté les médias dominicains dont Listin Diario. Selon le ministre, l’idée est de détourner les eaux de la rivière Massacre.

“Cette demande repose sur une préoccupation légitime quant aux effets négatifs potentiels que ces travaux pourraient avoir sur les producteurs agricoles des deux pays”, a déclaré le ministre dominicain des affaires étrangères via un communiqué.

À travers ledit communiqué, le chancelier dominicain affirme que le projet en question a l’intention apparente de canaliser l’eau dans le but de la vendre à titre privé aux agriculteurs haïtiens, sans avoir l’autorisation officielle du gouvernement haïtien, a rapporté le journal dominicain.

Selon le ministre Roberto Álvarez, ce projet est privé et réalisé entre les pyramides numéros 13 et 14, situées entre Fuerte Libertad et Juana Méndez.

En 2021, la République dominicaine avait exprimé son inquiétude concernant la canalisation de la rivière Massacre. Les travaux ont été stoppés à la suite d’une plainte du gouvernement dominicain et tous les matériels ont été retirés

Le ministre dominicain rassure que son pays restera vigilant face à un tel projet et indique la volonté de dialoguer et de trouver une solution qui respecte les intérêts des deux nations. “Nous sommes convaincus que les autorités haïtiennes agiront de manière responsable et dans l’intérêt de l’amitié et de la collaboration entre nos pays”, a-t-il dit.

En mars 2022, l’ancien ministre haïtien des affaires étrangères, Claude Joseph avait déclaré sur Twitter (X désormais) qu’il est regrettable de constater que les travaux de construction d’une prise d’irrigation sur la rivière massacre sont abandonnés. “Cette situation déplorable est la preuve tangible que le projet mené par les oligarques pour effacer l’héritage du Président Jovenel poursuit son cours”, avait déclaré le leader du parti EDE.

En 2021, le président dominicain Luis Abinader avait déclaré à ce sujet: “”Nous leur avons demandé d’arrêter la construction de ce canal jusqu’à ce que nous puissions voir quelle est la réelle possibilité, en ce qui concerne la rivière Massacre et que nous puissions en discuter, et pour que nous revenions au dialogue, ils doivent l’arrêter.”

