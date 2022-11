Le gouvernement fixe de nouveaux prix pour les transports terrestre et maritime

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans ce document de 14 pages, il y a lieu de signaler certaines erreurs de la part des dirigeants. Deux prix diff?rents, soit 850 et 865 gourdes sont fix?s pour le trajet Jacmel-Port-au-Prince et celui de Port-au-Prince-Hinche est fix? ? 160 gourdes.

Ce document portant les signatures du ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierre Ricot Odney et de la directrice du Travail, Guerline Jean-Louis, fait mention ?galement des circuits reliant les grandes villes du pays ? la Capitale. Ainsi, Cap-Ha?tien-Port-au-Prince est pass? de 680 ? 2 600 gourdes, Port-au-Prince-Gona?ves, de 267 ? 950 gourdes, Port-au-Prince-Port-de-Paix, de 583 ? 2 300 gourdes, Port-au-Prince Cayes, de 340 ? 1250 gourdes, Port-au-Prince-J?r?mie, de 583 ? 2 300 gourdes, Port-au-Prince-Jacmel, de 219 ? 850 gourdes et Port-au-Prince Mirago?ne, de 219 ? 800 gourdes.

Les prix des circuits Port-au-Prince / Carrefour, Port-au-Prince / Bon Repos, Port-au-Prince / P?tion-Ville, Port-au-Prince / Croix-des-Bouquets, Port-Prince / Clercine qui ?taient de 19 gourdes sont d?sormais fix?s ? 55 gourdes, selon le communiqu? du minist?re des Affaires sociales et du Travail (MAST). Ce qu’il faut signaler c’est que les anciens prix ?taient d?j? revus ? la hausse par les conducteurs ? maintes reprises. La raret? du carburant et la r?vision de la structure de prix des produits p?troliers ont ?t? ? la base de cette situation.

