Le gouvernement haïtien privilégie une “désescalade réelle” du côté des dominicains afin de trouver une solution

Le gouvernement haïtien via une note du ministère des affaires étrangères privilégie une “désescalade réelle” du côté des dominicains afin de pouvoir rétablir la confiance et la sérénité.

Le ministère des affaires étrangères de la République d’Haïti via une note rappelle au Ministère des Relations Extérieures de la République Dominicaine que depuis le 9 octobre dernier le gouvernement dominicain a pris la décision unilatérale de mettre en place un corridor commercial provisoire au niveau des villes frontalières de Dajabon, Elias Piña, Independencia et Pedernales en raison du conflit haïtiano-dominicain autour de la rivière Massacre. Le MAE a indiqué que le gouvernement haïtien privilégie une désescalade réelle du côté des autorités dominicaines afin de trouver une solution.

“La Chancellerie estime nécessaire de souligner que, dans le cadre de la recherche de solution, le gouvernement haïtien privilégie une désescalade réelle de la partie dominicaine afin de pouvoir rétablir la confiance et la sérénité”, peut-on lire dans cette note du ministère des affaires étrangères et des cultes.

La note du ministère des affaires étrangères a aussi précisé que le gouvernement dirigé par Ariel Henry «réitère son attachement au dialogue et renouvelle son invitation à la reprise des discussions pour trouver le plus rapidement possible une solution équitable au différend opposant les deux (2) pays sur l’utilisation des ressources en eau partagées de la rivière Massacre, conformément aux prescrits du Traité de 20 février 1929 et des normes internationales régissant la matière.»

Malgré l’excès des autorités dominicaines afin de faire pression sur Haïti dans l’unique but de faire stopper les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre, le gouvernement haïtien privilégie toujours le dialogue et préconise un retour à la normalité au niveau de tous les postes frontaliers.

