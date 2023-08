Le gouvernement haïtien se dit prêt à aider ceux qui pourraient être affectés par la tempête tropicale Franklin

​

Le gouvernement haïtien s’engage à apporter son aide aux membres de la population qui pourraient être affectés par la tempête tropicale Franklin.

Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné de plusieurs cadres de l’administration publique, a donné, ce mardi 22 août 2023, une conférence de presse sur les préparatifs en cours à l’approche de la tempête tropicale Franklin. M. Henry a assuré que le gouvernement et ses partenaires travaillent de concert afin que personne ne soit laissé pour compte.

D’entrée de jeu, le Premier ministre Henry s’est adressé à la population et l’a assurée du soutien de son gouvernement face aux éventuelles conséquences de la tempête tropicale Franklin. “Chers concitoyens, nous traversons une période cyclonique et nous nous préparons à faire face à la tempête tropicale Franklin. Je m’ adresse à vous pour vous inviter à être vigilants et pour vous assurer que le gouvernement travaille pour vous accompagner en cette période. Votre sécurité, votre bien-être, c’est la priorité du gouvernement. Nous sommes déterminés à être efficaces”, a-t-il déclaré.

Le chef de la Primature a, par la suite, réitéré le soutien de son gouvernement aux milliers de déplacés internes de la zone métropolitaine. “En cette période où notre nation se prépare à faire face à la tempête tropicale Franklin, je tiens à confirmer que la mobilisation en faveur des déplacés internes est maintenue et renforcée. Nous nous engageons à ce qu’ils trouvent un endroit pour s’abriter, pour qu’ils trouvent de l’eau à boire, des supports médicaux”, a-t-il dit, soulignant que les autorités locales, les agences de secours et les organisations partenaires travaillent main dans la main pour que personne ne soit laissé pour compte.

*La tempête tropicale Franklin, un système menaçant pour Haïti*

Le coordonnateur de l’Unité Hydro-météorologique (UHM), Marcelin Esterlin, a fait savoir que l’alerte jaune est toujours maintenue pour Haïti mais la vigilance orange pourrait être activée ce mardi. “La tempête tropicale Franklin se trouve actuellement à environ 350 kilomètres de Santo Domingo mais elle n’avance pas à la vitesse prévue; car depuis 18 heures, elle est stationnaire. Si la situation évolue, d’ici cet après-midi, nous pouvons passer à un autre niveau de vigilance, c’est à dire l’alerte orange, afin d’encourager les gens à prendre les précautions nécessaires”, a-t-il expliqué.

Si les premiers impacts devaient se faire sentir dès ce mardi soir, le coordonnateur de l’UHM a indiqué que la ville de Jacmel commençait à recevoir des nuages provoqués par Franklin depuis cet après-midi. Ce système, a-t-il poursuivi, reste menaçant pour le pays pour la simple et bonne raison qu’il apporte de vents violents et de fortes pluies pouvant causer des inondations et des éboulements.

Bien que les gros nuages montent vers la République dominicaine, Haïti reste encore concernée car ce système est erratique. “Tous les modèles restent concordants et montrent que la trajectoire de la tempête devrait se diriger vers Pedernales, c’est-à-dire qu’elle devrait affecter la côte sud d’Haïti dans un premier temps, et les autres départements dans un deuxième temps”, a expliqué M. Marcelin.

Le Directeur général de la Protection Civile, Jerry Chandler, de son côté, a indiqué que les différents bureaux de l’institution sont mobilisés afin de préparer la réponse à la tempête tropicale Franklin. Le Dr Chandler a également fait savoir que la DGPC et ses partenaires restent mobilisés sur la problématique des déplacés internes de la zone métropolitaine. “Nous continuons de fournir notre appui à cette catégorie de la population qui se trouve en difficulté”, a-t-il déclaré.

