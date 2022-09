Le gouvernement hausse les prix du carburant, la rue crache sa col?re

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En conseil des ministres mardi 13 septembre 2022, le gouvernement a d?cid? d’augmenter le prix des produits p?troliers en cessant les subventions sur le diesel et le k?ros?ne et en r?duisant celle sur la gazoline. L’information a ?t? confirm?e par plusieurs ministres, notamment celui des Affaires sociales et du travail, Odney Pierre Ricot, qui intervenait sur Magik9. Selon le ministre, le gallon de gazoline passera de 250 ? 570 gourdes. La gazoline est toutefois subventionn?e ? hauteur de 158 gourdes par gallon, ? en croire le ministre. Quant au diesel (gasoil), il ne sera plus subventionn? par l’Etat. Le prix passe de 353 ? 670 gourdes. Le k?ros?ne sera vendu ? 665 gourdes contre 352 gourdes auparavant.

Vent debout depuis lundi contre une ?ventuelle augmentation des prix du carburants, des protestataires ont ?t? remarqu?s pour un 3e jour cons?cutif ce mercredi. En fin de matin?e, des barricades ont ?t? ?rig?es ? Tabarre, Delmas, P?tion-Ville, Croix des Bouquets, Port-au-Prince, etc. Des milliers de manifestants ont d?fil? sur la route principale de Delmas alors que d’autres rassemblements ont ?t? r?pertori?s dans d’autres points de la r?gion m?tropolitaine. Les protestataires s’insurgent contre cette hausse des prix et exigent la d?mission du premier ministre Ariel Henry.

Sc?nes de pillage

T?t ce mercredi, des individus non identifi?s ont envahi la r?sidence de Me Andr? Michel, leader du Secteur d?mocratique et populaire (SDP) et alli? du premier ministre Ariel Henry. L’information a ?t? confirm?e par plusieurs stations de radio de la capitale. Au moins un v?hicule a ?t? incendi? alors que la maison a ?t? saccag?e. Me Andr? Michel n’a pas encore r?pondu aux sollicitations du Nouvelliste. Sur les r?seaux sociaux, un autre membre du SDP a accus? des adversaires politiques d’avoir foment? cette attaque contre la r?sidence d’Andr? Michel. Marjory Michel a r?v?l? que d’autres r?sidences de personnes proches du pouvoir sont ?galement cibl?es.

Par ailleurs, le journal a appris que plusieurs entreprises ont fait l’objet d’attaques ce mercredi. Des manifestants ont tent? de d?foncer la barri?re principale de l’h?tel Oasis. Certains ont pu investir le local. La police a d? intervenir pour disperser les manifestants. Des sc?nes de panique ont ?t? ?galement enregistr?es ? P?tion-Ville dans l’apr?s midi quand les forces de l’ordre sont intervenues pour dissuader des protestataires qui voulaient s’en prendre ? un magasin de la Digicel. Un supermarch? situ? sur la route de Fr?res a ?t? mis ? sac. Le journal a ?galement appris que des protestataires ont envahi, pill? puis tent? de mettre le feu dans une succursale de Capital Bank ? Delmas 53. <>, a r?v?l? un t?moin au Nouvelliste.

Un <> a ?t? vandalis? ? Delmas 95. Plusieurs autres stations-services ont ?t? saccag?es. L’Association nationale des distributeurs de produits p?troliers (ANADIPP) a condamn? les attaques visant les stations. <>, peut-on lire sur le compte twitter de l’association.

Apr?s les ambassades de France et d’Espagne, c’est au tour de l’ambassade du Canada d’annoncer sa fermeture dans ce contexte de tension dans les rues. <>, peut-on lire dans un tweet de cette ambassade.