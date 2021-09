Le gouvernement Henry renvoie le CEP Mesadieu

La Primature a annonce sur son compte Twitter le renvoi du Conseil electoral provisoire (CEP) dirige par Guylande Mesadieu. <>, lit-on dans un tweet du gouvernement, lundi 27 septembre 2021, un an apres la mise en place de ce CEP conteste, charge par le feu president Jovenel Moise de la mission controversee de realiser le referendum pour une nouvelle constitution.

L’arrete qui met a pied ce CEP a vise, entre autres dispositions, l’article 14 de l’accord pour une gouvernance politique apaisee signee par le Premier ministre Ariel Henry avec des partis politiques et des organisations de la societe civile pour la mise en place d’un nouveau Conseil selon l’esprit de l’article 289.

A la section V de l’accord en question, l’article 14 stipule qu’environ une semaine apres l’installation du nouveau cabinet ministeriel, il est cree, suivant l’esprit de l’article 289 de la Constitution, un organe electoral avec les representants issus des secteurs suivants : la Conference episcopale d’Haiti (CEH) et l’Eglise episcopale, les cultes reformes, le secteur vodou, les associations de patrons de presse (ANMH et AMI), les organisations des droits humains, la Conference des recteurs d’universite; les organisations paysannes, la diaspora. En cas de desistement ou d’incapacite de l’un des secteurs mentionnes, le gouvernement pourvoit a sa defaillance, lit-on dans cet article qui confie la tache d’organiser les elections en toute transparence au CEP. Le gouvernement a renvoye ce CEP avant la mise en place du nouveau cabinet ministeriel prevu. Avant l’annonce du renvoi du CEP Mesadieu, le Premier ministre Ariel Henry a visite plus tot dans la journee l’Office national d’identification (ONI).

<>, selon un tweet de la Primature. L’accord pour une gouvernance apaisee avait egalement fixe des objectifs en ce qui concerne l’ONI.

Selon l’article 19, <>.

<>, selon cet accord politique, la bible sur laquelle jure Ariel Henry et certains de ses allies, d’anciens opposants a Jovenel Moise. Le gouvernement travaille ardemment avec tous les acteurs concernes pour retablir la paix dans les foyers et l’harmonie au sein des familles haitiennes. Voila pourquoi il nous faut realiser, dans les meilleurs delais, de bonnes elections dans le pays. C’est l’une de nos grandes priorites >>, a tweete lundi 27 septembre le Premier ministre Ariel Henry, qui avance avec son agenda et objectifs politiques a un moment ou la pacification, la securisation du pays, en proie aux gangs, semble etre la priorite d’Etats voisins qui accueillent le flot de refugies haitiens sur leurs territoires.

A pied au Texas et en bateau, des Haitiens partent a l’abordage de terres ou l’esperance de vie n’est pas de 24 heures renouvelables, ou les conditions materielles d’existence sont moins precaires qu’en Haiti.