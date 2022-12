Le gouvernement pr?sente le plan national d’adaptation contre les changements climatiques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon James Cadet, le CNCC constitue une plateforme multisectorielle charg?e de l’orientation g?n?rale des politiques publiques en mati?re de changements climatiques, la coordination de la pr?paration de rapports (communication nationale, rapports biennaux et autres rapports en rapport aux CC), la coordination du processus de recherche de financement et la coordination de la participation d’Ha?ti aux n?gociations internationales sur le climat.

Le repr?sentant r?sident du PNUD en Ha?ti, Nick Ren?, a, de son c?t?, salu? le lancement du Plan national d’adaptation. <>, croit-il, promettant l’accompagnement financier et technique du PNUD ? Ha?ti dans le cadre de la mise en oeuvre du document. Il invite d’autres institutions et bailleurs de fonds ? faire de m?me.

<< J'ai le privil?ge en ce jour de proc?der, d'une part, au lancement du Comit? national sur les changements climatiques (CNCC), et, d'autre part, de pr?senter officiellement le Plan national d'adaptation (PNA), a poursuivi Ariel Henry. Il a par ailleurs soulign? que le PNA constitue un cadre global et une r?f?rence nationale pour les actions d'adaptation en Ha?ti. Il est le fruit, a-t-il dit, d'un processus inclusif et participatif, issu de consultations de diff?rentes cat?gories d'acteurs cl?s ? l'?chelle des dix d?partements du pays. <>, a inform? Ariel Henry, disant regretter que l’?tat ha?tien se trouve oblig?, p?riodiquement, de consacrer une forte partie de ses maigres ressources ? panser les d?chirures environnementales souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionn?es par les changements climatiques.

