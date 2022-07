Le gouvernement rend hommage au d?funt pr?sident Jovenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Lors d’une c?r?monie officielle courte et sobre dans les jardins du Mus?e du Panth?on national, ce jeudi 7 juillet 2022, le Premier ministre Ariel Henry, accompagn? des membres de son gouvernement, a d?pos? une gerbe de fleurs en m?moire du pr?sident Jovenel Mo?se. Des membres du grand corps de l’?tat, du haut ?tat-major des forces arm?es et de la Police nationale d’Ha?ti, du corps diplomatique et consulaire, se sont joints ? cet ?v?nement solennel de comm?moration de la premi?re ann?e de l’assassinat du 58e pr?sident d’Ha?ti.

L’assassinat de Jovenel Mo?se est un choix d?lib?rer de porter un coup ? la d?mocratie ha?tienne, s’est plaint le chef du gouvernement. <>, a d?clar? Ariel Henry qui n’arrive pas, dit-il, ? d?celer le pourquoi de cet acte crapuleux. De son analyse, le seul moyen de faire le deuil est que lumi?re soit faite sur les circonstances du drame et que les auteurs et les commanditaires aient des peines exemplaires et dissuasives.

La mort tragique de Jovenel Mo?se doit ?tre le dernier acte d’une p?riode d’ignominie, d’intol?rance. Le chef de la Primature pense que c’est le moment de rompre avec cette tradition. <>, a-t-il soutenu.

Depuis environ un an l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se fait la navette dans les tiroirs des juges d’instruction. Le dossier a ?t? d?j? confi? ? cinq juges d’instruction pour aucune avanc?e concr?te. Le dernier en date, le magistrat instructeur Walter Wesser Voltaire, en charge de l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, commence ? poser des actes d’instruction dans le cadre de cette affaire a-t-il indiqu? en interview au journal le lundi 4 juillet 2022

Le Premier ministre Henry croit en la n?cessite de s’aligner sur la vision du pr?sident Mo?se. L’unit?, le dialogue consensuel et les ?lections inclusives, sont les bases sur lesquelles le pays doit s’engager. Le chef du gouvernement pr?sente le 58e pr?sident d’Ha?ti comme quelqu’un de grand coeur, attentionn? aux revendications des citoyens. <>.

? entendre le Premier ministre, le pr?sident Mo?se r?vait d’une Ha?ti o? il faisait bon de vivre. Il a oeuvr? au bien-?tre des fils et filles de son pays. << Puisse le r?ve d'une nation ha?tienne r?concili?e que le pr?sident portait, une nation o? tous les Ha?tiens jouissent des m?mes droits et ont les m?mes chances, o? l'?lectricit? est disponible dans les <> comme dans les grandes villas, o? l’eau irrigue toutes les parcelles, devienne une r?alit?. >>, a souhait? Ariel Henry qui croit que c’est la meilleure fa?on de rendre hommage au pr?sident.

Ariel Henry a profit? de la c?r?monie d’hommage au pr?sident Mo?se pour renouveler sa volont? d’organiser des ?lections g?n?rales. <>.

Les membres de la famille du pr?sident assassin? ?taient les grands absents de cet ?v?nement solennel. En d?but de semaine, Martine Mo?se, l’?pouse du feu pr?sident, a rejet? l’invitation du gouvernement ? la comm?moration de la premi?re ann?e du d?c?s de Jovenel Mo?se. L’ancienne premi?re dame a rappel? que <>.