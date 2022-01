Le gouvernement ta?wanais offre 1000 tonnes de riz au gouvernement ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti a re?u un don de 1000 tonnes m?triques de riz. C’est le directeur g?n?ral du Fonds d’assistance ?conomique et sociale (FAES), Charles Ernest Chatelier, qui a re?u la cargaison le vendredi 31 d?cembre. La c?r?monie de r?ception a ?t? r?alis?e dans les locaux du FAES, en pr?sence du directeur g?n?ral, de l’ambassadeur de Ta?wan en Ha?ti, Wen-Jiann Ku, du ministre des Affaires sociales et du Travail Odney Pierre Ricot et de cadres du FAES.

Ces 1000 tonnes sont r?parties en 20 000 sacs de riz de 50 kilos et valent 1.7 million de dollars am?ricains. L’ambassadeur ta?wanais a reconnu que la contribution de son pays est tr?s modeste, compte tenu de la gravit? de l’ins?curit? alimentaire en Ha?ti. Toutefois il a assur? que Ta?wan souhaite manifester sa solidarit? avec Ha?ti, un pays fr?re, ce, dit-il, afin d’aider le gouvernement ha?tien ? faire face aux d?fis les plus pressants. <>, a d?clar? l’ambassadeur, assurant que le peuple ta?wanais se tiendra toujours aux c?t?s du peuple ha?tien afin de l’aider ? faire face aux d?fis multiformes.

De son c?t?, le directeur g?n?ral du FAES, Charles Ernest Chatelier, s’est montr? tr?s reconnaissant de ce geste du peuple ta?wanais. Selon lui, gr?ce ? cette aide, au d?but de 2022 l’institution qu’il dirige disposera de ressources en nature pour l’impl?mentation du programme <> dont l’un des volets consiste ? fournir une aide alimentaire en ration s?che aux familles vivant dans des conditions pr?caires. <>, a expliqu? Chatelier.

Plus loin, Monsieur Chatelier a indiqu? que l’Etat ha?tien, ? travers le FAES, a re?u de Ta?wan, de janvier 2020 ? nos jours, 5 cargaisons de riz, lesquelles poursuit-il, p?sent 5 800 tonnes de riz. <>, a-t-il fait savoir.

Au nom du gouvernement ha?tien, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Odney Pierre Ricot, a remerci? le gouvernement ta?wanais. Selon lui, il y a toujours une g?n?rosit? qui se manifeste entre le gouvernement ta?wanais et celui d’Ha?ti, ce, soutient-il, en vue de venir en aide ? la population ha?tienne, et particuli?rement la population la plus vuln?rable. <>, a-t-il soulign?.