Le ministère américain de la Justice a prévenu lundi que les villes progressistes de New York, Portland et Seattle pourraient se voir priver de financements fédéraux pour cause de laxisme supposé dans le maintien de l’ordre, dans le prolongement d’un décret publié début septembre par Donald Trump. Les autorités de New York ont menacé de saisir la justice si le gouvernement républicain mettait ses menaces à exécution.