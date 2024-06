Le Gouverneur Ronald Gabriel a participé à la clôture du projet Haïti Invest qui a mobilisé 31 millions $

​

Ronald Gabriel a participé à la clôture du projet Haïti Invest, dont la BRH a été membre consultatif de 2018 à 2024.

Le Gouverneur de la banque centrale, Ronald Gabriel a pris part, ce vendredi 14 juin 2024, à la clôture du projet Haïti Invest qui a stimulé les investissements privés en Haïti et facilité le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en utilisant un modèle de rémunération basé sur la performance.

Ce projet qui a également permis la création de 1087 emplois, le soutien de 20 entreprises et la mobilisation de 31 millions de dollars, a soutenu des PME (s) dans différents secteurs tels que la fabrication, la consommation de produits locaux, les énergies renouvelables et la finance, selon les dires du gouverneur.

Lors de son intervention, le gouverneur a mis en avant quelques résultats de Haïti Invest comme le financement pour la reconstruction, l’incitation pour les zones franches, le crédit agricole (circulaire 113), le fonds de garantie pour entreprises agricoles et exportatrices ainsi que la garantie pour entreprises dirigées par des femmes.

« Les objectifs du projet Haïti-Invest complètent harmonieusement ceux des programmes pro-croissance établis par la Banque de la République d’Haïti. Aujourd’hui, au terme de ce projet, je tiens à adresser mes plus vives félicitations à tous ceux qui ont contribué à la fois, au financement, à l’assistance technique et au succès de ce projet, malgré les défis que vous avez tous rencontrés », a-t-il indiqué.Le gouverneur de la banque centrale a souligné au passage que nous sommes réunis à un moment crucial du développement économique du pays, confrontés à des défis majeurs tels que l’insécurité, une croissance économique stagnante, la fuite des talents et des inégalités sociales prononcées. La dernière enquête menée par la BRH sur le système financier révèle, selon lui, une perte de plus de 626 employés et cadres de direction.

« Nous reconnaissons la nécessité d’efforts supplémentaires pour renforcer la résilience du secteur financier. C’est pourquoi nous nous engageons à poursuivre nos actions visant à maintenir la transparence et l’efficacité de notre système financier, tout en intensifiant notre soutien aux initiatives permettant aux entreprises de croître et de prospérer », a-t-il indiqué en saluant l’implication de l’USAID dans la collecte des données fiables pour faire avancer l’inclusion financière en Haïti.

Entre autres réalisations, le gouverneur a signalé qu’un mécanisme de moratoire est mis en place par la BRH pour alléger les flux de trésorerie des entrepreneurs pendant les périodes de crise. Même de portée limitée, ce dispositif permet aux entrepreneurs d’engager des discussions avec leurs partenaires commerciaux en vue d’envisager des arrangements financiers permettant un étalement soutenable de leurs dettes.

La banque a également lancé d’importantes initiatives visant à réduire l’informalité, à promouvoir la bonne gouvernance dans la création d’un pôle d’entreprises, et à faciliter l’inclusion financière. Parmi celles-ci, le programme Booster PME, en partenariat avec la Coopération Suisse, joue un rôle central. De plus, notre collaboration étroite avec des acteurs clés tels que l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Ambassade de Suisse en Haïti et la Fondation Sogebank dans le cadre du programme Réseau Solidaire d’Accompagnement à la Création d’Entreprises (RéSACE) renforce notre engagement envers ces objectifs.

