Le groupe Boukman Eksperyans honoré par l’ambassade d’Haïti en France

Le groupe racine Boukman Eksperyans honoré par l’ambassade d’Haïti en France à l’occasion de la célébration des 220 ans du drapeau.

À l’occasion de la célébration des 220 ans du bicolore haïtien à l’ambassade d’Haïti en France, l’ambassadeur haïtien Josué Dahomey a profité pour honorer le groupe racine Boukman Eksperyans en tant que gardien et passeur de patrimoine culturel haïtien. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des Ambassadeurs d’États africains comme ceux du Bénin et du Gabon ; d’Ambassadeurs latino-américains comme celui de Costa Rica ; d’Élus Français d’origine haïtienne et d’autres amis d’Haïti en Europe ainsi que des responsables d’Associations et des membres de la communauté haïtienne de France.

Dans ses propos de circonstances, l’ambassadeur Josué Dahomey a rappelé l’importance du bicolore haïtien. “« cet étendard est le symbole de l’union historique consacrée en 1803 entre des Haïtiennes et des Haïtiens de toutes les origines, ainsi que le symbole de notre liberté et de notre indépendance arrachées de hautes luttes”, a-t-il déclaré.

Le diplomate haïtien a profité de « l’année du patrimoine culturel haïtien » décrétée par le Ministère de la Culture et de la Communication pour rendre hommage à Boukman Eksperyans. Josué Dahomey a rappelé l’importance de ce groupe musical et estime qu’il est important de manifester de la reconnaissance à cette formation musicale qui d’après lui est à la fois gardien et passeur de patrimoine culturel d’Haïti.

Les deux figures emblématiques de Boukman Eksperyans, en l’occurrence Lòlò et Manzè, ont exprimé leurs gratitudes envers l’ambassade d’Haïti en France pour ce geste. Lòlò a déclaré que “l’Ambassade d’Haïti en France est en train d’apporter une touche révolutionnaire dans les choses.”

De passage en France, Boukman Eksperyans a organisé une soirée à l’Espace Lumière à Paris. Blayi-One, Jay-B et DJ Soso ont pris part à cette activité visant à célébrer la fête du drapeau.

Boukman Eksperyans est l’un des groupes phares du mouvement « Rasin », qui prône un retour identitaire aux racines africaines des Haïtiens. Il a été formé par « Lòlò » Théodore Beaubrun Jr et sa femme « Manzè » Mimose Pierre Beaubrun en 1978. Leurs thèmes sont souvent la liberté politique, le nationalisme et la foi.

Musicalement, des guitares électriques et des synthétiseurs se marient aux tambours et au bambou ; des sonorités rock, reggae, funk, R&B se mêlent aux rythmes traditionnels de la paysannerie haïtienne (rara, vodou). C’est l’un des groupes haïtiens les plus reconnus internationalement, avait fait savoir PapJazz en 2020.

