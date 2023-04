Le Groupe de travail sur l’accréditation des Facultés de médecine en Haïti se met déjà au travail

​

Le Groupe de travail sur l’accréditation des Facultés de médecine en Haïti a tenu sa première réunion de travail.

Le Groupe de travail sur la gouvernance des institutions d’enseignement en sciences de la santé et la problématique de l’accréditation des Facultés de médecine en Haïti a tenu le 5 avril dernier sa première réunion à l’Inspection générale de l’éducation nationale, informe le bureau de communication du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP).

Le premier acte lors de cette rencontre a été la présentation des 11 personnalités désignées respectivement par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), et le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), pour faire partie de cette instance.

Ce Groupe de travail comprend cinq représentants du MENFP et six représentants du MSPP. Il s’agit du Dr. Hervé BOURSIQUOT, Directeur général de l’Office national de partenariat en éducation (ONAPE), du Dr. Evens EMMANUEL, Président de la Commission nationale de la science, la technologie et l’innovation (CoNasTI), de Nadine HENRI, Inspectrice générale de l’administration de l’Education nationale, du Dr. Jean Judson JOSEPH, Directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DESRS/MENFP), Antoine PHIGAREAU, membre la Commission nationale de la science, la technologie et l’innovation (CoNasTI), du Dr. Lauré ADRIEN, Directeur général du MSPP, du Dr. Vladimir Larsen, Dr Jean Hugues HENRYS, Directeur de cabinet du ministre de la santé publique, du Dr. Jean Patrick ALFRED, Directeur de l’Unité d’études et de programmation (UEP/MSPP), du Dr. Elsie POTHEL, de Me Jean Remy DAVID, Conseiller juridique au cabinet du ministre de la santé publique.

Ce Groupe de travail dispose de quatre mois pour soumettre aux autorités concernées un rapport précisant les orientations et les actions urgentes à entreprendre en vue de respecter les nouvelles normes de la Convention régionale sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et la Caraïbe, et celles de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur.

Les ministères de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), de la Santé publique et de la Population (MSPP), ont créé ce Groupe de travail à la suite d’une série de discussions concernant la reconnaissance des institutions d’enseignement des sciences de la santé et particulièrement des facultés de médecine en Haïti.

En créant ce groupe de travail, les deux ministères entendent répondre, d’une part, aux défis de gouvernance et de modernisation des institutions d’enseignement supérieur en sciences de la santé et d’assurer, d’autre part, le suivi en Haïti de l’entrée en vigueur, depuis le 23 octobre 2022, de la Convention régionale sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, et celle de l’entrée en vigueur de la Convention mondiale sur la reconnaissance des disqualifications relatives à l’enseignement supérieur de I’UNESCO, le 5 mars 2023.

