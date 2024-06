Le groupe “Eritaj” met le konpa haïtien en valeur à Madrid lors de la fête de la musique

Lors de la fête de la musique le 20 juin dernier, le groupe “Eritaj” a mis le konpa haïtien en valeur en Espagne, Madrid.

À l’occasion de la fête de la musique le 20 juin dernier, le groupe Eritaj dirigé par Lentz Louis a secoué la salle des événements de la Real Sociedad Económica Matritense Madrid, en mettant en valeur le konpa haïtien, une première en Espagne.

Questionné par Juno7, Lentz Louis, responsable du groupe Eritaj qui fonctionne entre Santiago et Port-au-Prince a informé que cette experience a été extraordinaire pour tous les membres du groupe. “C’était un honneur pour nous, de représenter la culture haïtienne dans une ville comme Madrid. L’ambiance chaleureuse qui manifestait au sein du public a renforcé notre détermination à apporter la musique haïtienne, partout dans le monde” a-t-il déclaré.

Concernant cette initiative prise par l’ambassade d’Haïti en Espagne, Lentz Louis souligne qu’elle joue un rôle important dans la valorisation de la musique haïtienne à l’echelle internationale. Selon lui, cette initiative permettra également de démontrer que la culture haïtienne est riche et elle peut être partagée partout.

Lentz Louis dit souhaiter que l’année prochaine, l’initiative continuera avec plus d’énergie tout en espérant que plus d’artistes seront invités en vue de valoriser la culture haïtienne. Lentz aimerait voir une collaboration entre des artistes haïtiens et étrangers en vue de créer une filiation musicale qui pourra élagir l’horizon du konpa.

Il faut dire que le programme a été inauguré par un message vidéo de l’ancien ambassadeur espagnol accrédité en Haïti, Manuel Hernandez qui a salué les valeurs haïtiennes et a mis en avant la richesse des arts haïtiens. L’ambassadeur haïtien Guy Lamothe de son côté a précisé que cet événement était bien plus qu’une simple performance musicale, il s’agissait également de promouvoir la candidature du konpa à l’UNESCO en tant que patrimoine mondial immatériel, suivant les traces de la soup joumou et de la cassave, déjà inscrites au patrimoine mondial.

