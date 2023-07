Le groupe Nanm présente l’album “Travèse” produit au local de l’Institut Français en Haïti

​

​

“Travèse”, le premier album du groupe Nanm, produit dans l’enceinte de l’Institut Français en Haïti.

Le groupe Nanm composé du guitariste Jimmy Kerby Toussaint et de la chanteuse Charline Jean Gilles, a présenté au grand public son premier album studio intitulé “Travèse”. Ce projet qui sera dévoilé officiellement le vendredi 7 juillet à 7 heures du matin, a été produit au local de l’Institut Français en Haïti par l’ingénieur Elove Pierre, JnJ Beatz et Ruhel Azgad Massénat. Le mastering de l’album est réalisé chez Dady Beaubrun, a précisé Kerby Tousssaint lors d’une interview à Juno7.

En effet, ce nouvel album comporte 14 morceaux sans aucun featuring. À travers ce projet, il existe onze morceaux spéciaux pour l’album, un intro, un interlude et un morceau considéré comme bonus, a déclaré Kerby Toussaint qui a aussi souligné que la partie chorale est réalisée par Hadler Chery, Theo Steven et quelques autres chanteurs.

Sur cet opus qui sera disponible bientôt, on retrouvera différents sujets dont l’amour, le partage, le rassemblement et la réadaptation de quelques musiques vaudou qu’on a l’habitude d’entendre dans les “Lakous”, a indiqué Kerby Tousssaint.

Après la sortie de ce projet, le groupe envisage de préparer une tournée nationale et internationale afin de faire la promotion de l’album et de s’approcher beaucoup plus du public. Le staff compte aussi réaliser deux vidéos pour satisfaire le public en particulier les fans.

Le groupe Nanm a été créé le 3 avril 2022. Deux mois plus tard, soit le 3 juin, il a réalisé son premier concert.L’idée est venue à travers des ateliers qu’avaient organisés Kerby et Charline dans plusieurs “Lakous”.Ces ateliers avaient pour objectif de rendre les musiques vaudou beaucoup plus belles en les mélangeant avec des techniques vocales et des instruments.

En savoir plus:

Mexique: un maire épouse Alicia Adriana, une femelle de caïman .