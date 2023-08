Le groupe T-Vice dévoile une nouvelle chanson en collaboration avec Charlin Bato et Gio-K

​

Le groupe musical T-Vice dévoile une nouvelle chanson en collaboration avec les artistes Charlin Bato et Gio-K.

Le groupe T-Vice a partagé jeudi dernier sur ses pages sur les réseaux sociaux le clip de sa toute nouvelle chanson “Pa ka kite w ale” d’une durée de trois minutes en collaboration avec les artistes Charlin Bato et Gio-K. Lors d’une interview accordée à Juno7, Roberto Martino revient sur ce nouveau projet, tout en annonçant quelques perspectives de la formation musicale qui s’apprête à célébrer ce mois d’août ses 31 années d’existence dans l’industrie musicale haïtienne.

La bande à Roberto et Reynaldo Martino a dévoilé jeudi dernier dans la soirée le nouveau morceau qui met aussi en vedette l’artiste solo Charlin Bato qui s’est forgé une place dans le secteur musical et Gio-K, chanteur du groupe Team Lòbèy absent de la scène pour des raisons dont le journal n’est pas en mesure de préciser.

À travers ce morceau, les trois chanteurs haïtiens unissent leurs voix pour exprimer leur amour pour une femme qu’ils ne veulent pas perdre. L’histoire de cette chanson n’est pas nouvelle et fait partie de la réalité qui existe dans les relations amoureuses.

Cette chanson contient beaucoup de Vibe qui peuvent susciter les gens à bouger, danser et même chanter avec les musiciens. “Ensemble nous avons trouvé l’inspiration. Gio-K et Charlin Bato ont proposé l’idée, moi et Reynaldo l’avons complété et l’avons travaillé ensemble”, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que l’idée était de produire une musique qui a beaucoup de Vibe et qui va avec les vacances.”

Le clip récolte déjà plus de 300 000 vues sur la page YouTube de la formation musicale. Roberto Martino qualifie de positifs les feedbacks qu’il a reçus depuis la sortie de cette chanson. “Les feedbacks sont super positifs”, a-t-il dit. “Via les commentaires que j’ai lus, les messages privés, les appels que j’ai reçus, les feedbacks sont très positifs”, a indiqué Roberto.

Si certains pensent que cette chanson est une façon pour le groupe T-Vice d’annoncer un album, Roberto Martino a mis les choses au clair pour préciser que le morceau est un cadeau aux fans de T-Vice, Charlin Bato et Gio-K pour qu’ils puissent jouir l’été, a-t-il dit.

Durant les six premiers mois de l’année, Roberto Martino dresse un bilan positif. “Le groupe est toujours à l’affiche chaque week-end, on a créé l’ambiance, le public est content, les prometteurs sont satisfaits. Durant les premiers six mois on a créé beaucoup de stratégies”, a déclaré le chanteur qui est conscient que le groupe doit produire pour proposer des nouveautés au public.

T-Vice s’apprête à fêter ses 31 ans ce mois d’août. Roberto Martino avec le cœur lourd n’a pas caché son regret du fait que la formation musicale ne peut pas fêter en Haïti à cause des conditions sociopolitiques du pays. “Cela nous a tracassé. Toutefois, nous sommes obligés de la célébrer quand même parce qu’on ne peut pas rater l’occasion. Nous espérons que la situation d’Haïti changera pour qu’on puisse fêter un jour chez nous”, a-t-il indiqué.

Avant de terminer avec cette entrevue, Roberto Martino a placé quelques mots sur la situation de l’industrie musicale haïtienne. Il s’est dit content du mouvement qui existe ces derniers mois dans le milieu où les mélomanes et fans du compas vont dans les soirées pour supporter les formations musicales. Il estime que c’est un point positif pour le milieu en prenant comme exemple les prestations de Zafem et Klass le week-end dernier à Miami où les deux groupes ont fait salle comble.

Roberto Martino remercie le public pour son soutien à T-Vice et promet des nouveautés à ses fans. Il a remercié tous ceux qui ont travaillé sur la dernière chanson du groupe et annonce que la formation continuera de travailler très dur pour satisfaire la population haïtienne.

