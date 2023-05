Le HCT tiendra un forum les 23 et 24 mai sur la sécurité, la gouvernance, les reformes constitutionnelle et électorale

​

​

Le Haut Conseil de la Transition (HCT) tiendra un forum les 23 et 24 sur la sécurité, la gouvernance et reforme constitutionnelle et électorale ainsi que les mesures économiques et sociales.

Les invitations sont déjà lancées, le Haut Conseil de la Transition (HCT) annonce qu’il va tenir en étroite collaboration avec le gouvernement un Forum politique autour des thèmes tels que la sécurité, la bonne gouvernance, les reformes constitutionnelle et électorale; ainsi que les mesures économiques et sociales les 23 et 24 mai 2023 prochain.

Selon les informations dont nous disposons, des invitations ont été adressées à tous les secteurs de la vie nationale, signataires et non signataires de l’accord du 21 décembre. Ce forum politique se veut être une initiative haïtienne. Mais la Caricom, L’OEA, le BINUH et les diplomates accrédités en Haïti ont été conviés par le HCT à titre d’observateurs.

Les différentes thématiques seront discutées en atelier pour arriver à des propositions de solutions. À l’issu de ce forum, il est question d’accentuer le processus de formation du nouveau CEP et de faire un remaniement au niveau du gouvernement, selon ce qu’un proche du pouvoir a laissé entendre.

Les discussions devraient déboucher sur le chemin à suivre pour arriver aux élections. L’objectif étant de faire en sorte que tous les acteurs haïtiens s’entendent pour mettre le cap sur les élections moyennant que le gouvernement actuel mette tout mettre en œuvre pour rétablir un climat de sécurité sur tout le territoire.

En savoir plus:

Karl-Udson Azor s’immole publiquement par le feu à Vertières pour exprimer son ras- le-bol du pays