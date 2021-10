Le Japon remet du materiel au ministere de l’Agriculture

Un nouveau lot d’equipements est a la disposition du ministere de l’Agriculture. La remise de ces engins a ete effectuee en presence de plusieurs hauts cadres des ministeres de l’Agriculture et des Travaux publics, deux institutions publiques concernees par cette dotation hors projet suite a l’echange de notes du 28 octobre 2018 entre les autorites haitiennes et nipponnes. Cet appui rentre dans le cadre d’un programme economique et social soutenu par le Japon a hauteur de 500 millions de yens, soit 4.4 millions de dollars americains repartis en deux parties egales entre les ministeres de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Developpement rural (MARNDR) et des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC).

Le ministere de l’Agriculture a fait savoir, qu’il s’agit d’un lot de vingt-deux tracteurs agricoles, d’une foreuse et des accessoires necessaires pour le fonctionnement de ces machines. Lors de la ceremonie, tandis que la foreuse est deja a l’oeuvre dans les departements du Nord et du Nord-Est, notamment dans le cadre du projet de la remise en eau du systeme d’irrigation de la Tannerie a Grand-Pre dans la commune de Grande-Riviere du Nord, les tracteurs etaient encore dans l’enceinte du ministere de l’Agriculture.

avise le ministre de l'Agriculture, ajoutant que ce projet devrait contribuer, a terme, a l'irrigation de 3 000 hectares de terre dans la localite de Grand-Pre et dans les communes de Milot et de Quartier-Morin.

La partie allouee au ministere des Travaux publics doit permettre l’achat d’engins lourds pour la construction de routes agricoles. En plus de l’augmentation des surfaces cultivables, l’amelioration de la productivite des agriculteurs, par ricochet, l’augmentation de la production agricole, ce don vise egalement a revitaliser les zones rurales par le desenclavement des routes agricoles dans diverses regions du pays.

L’ambassadeur du Japon, Mitsuaki Mizuno, tout en souhaitant une bonne gestion de ce materiel, se montre plutot imbu du poids du secteur agricole dans l’economie du pays. Il croit que cet appui devrait, entre autres, contribuer a un accroissement de la disponibilite alimentaire dans le pays et du meme coup participer a l’amelioration de la securite alimentaire de la population haitienne. Il en a profite pour garantir l’appui de son pays a Haiti dans son cheminement vers le developpement durable, notamment dans l’atteinte de l’Objectif deux des ODD qui concerne l’eradication de la faim, l’amelioration de la securite alimentaire et de la nutrition, et la promotion de l’agriculture durable.

Remerciant le peuple japonais pour ce don, le titulaire du ministere de l’Agriculture promet que ce materiel a ete confie a des cadres soucieux et seront mis au profit d’agriculteurs de plusieurs regions du pays. Avec la foreuse, le ministre promet de continuer a installer un peu partout dans le milieu rural haitien des systemes de pompage solaires afin d’en garantir la disponibilite de l’eau.