Le <> Kenny Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parmi les titres qui figurent sur ce projet d?voil? le 20 ao?t dernier, l’on trouve d’abord, <> qui est une chanson aussi amusante qu’entra?nante con?ue sur une tendance m?langeant le rap et le dancehall. Elle a ?t? offerte en collaboration avec le rappeur Baky. Ensuite, un morceau ? tendance compas (slow) traitant de l’amour, <>, qui est jusqu’au moment o? nous ?crivons l’article, la seule chanson dont la vid?o tourne d?j? en rotation sur nos petits ?crans. Richard Cav? et T-Klod, respectivement chanteur et maestro du groupe Ka?, ont apport? leur touche ? cette chanson. Enfin, il y a <>, morceau qui met en exergue un Kenny avec qui nous sommes habitu?s. Il chante le bel amour sur un Afrobeat.

? la question de savoir pourquoi avoir fait le choix de seulement un triplet sur cet opus, l’artiste, invit? ? l’?mission Ticket Live diffus?e sur les r?seaux sociaux et sur Tele 20, se veut clair et rassurant. <>, a fait savoir le chanteur qui annonce d?j? pour 2023 la sortie de son premier album.

