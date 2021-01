Des millions d’écoliers et de collégiens kényans ont repris lundi le chemin des salles de classe, pour la première fois depuis la fermeture le 15 mars 2020 du système scolaire du pays en raison de l’épidémie de Covid-19. Les élèves du primaire et du secondaire, un masque sur le visage, se sont vu prendre leur température corporelle avant de pénétrer dans leur établissement, sous le regard de parents à la fois soulagés et inquiets.