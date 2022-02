Le labyrinthe des <> ou les abysses du CE provisoire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par Pierre-Raymond DUMAS

L’attrait exerce par le concept de transition peut s’expliquer par l’absence d’un concept alternatif suffisamment attractif pour gouverner democratiquement. On continue de subir en rejouant. Jouer des roles d’eternels opposants et conspirateurs, subir les mefaits des catastrophes dont on n’a pas conscience et qui nous ruinent. Transition et election au second degre seraient donc deux concepts divergents dans les pays post-autoritaires. Des lors que le modele classique de la democratie par les urnes est decrie a cause d’abus des droits humains, de gouvernance repressive et de mauvaise gestion, la tentation de la contourner devient irresistible.

Pour les adeptes de la <>, la democratie electorale a echoue au vu des problemes d’insecurite, d’instabilite, de criminalite, d’incivisme qui rongent le pays dont ils en sont eux aussi les protagonistes en tant qu’anciens dirigeants decries ou <>, transformes en anti-democrates irascibles, parfois violents, mauvais perdants dans l’ame. Malgre tous les milliards depenses pour le ressusciter, l’Etat haitien a failli et ne semble pas avoir d’avenir. Pire encore, rien ni personne ne semble en mesure de susciter un peu d’espoir sur place en termes de bonne gouvernance. Cela change quelque chose a notre maniere de voir les choses.

Le sauvage assassinat du president Jovenel Moise, survenu le 7 juillet 2021, assombrit encore un peu plus les perspectives d’avenir deja quasi inexistantes des Haitiens. La solution durable passe par plus de consensus. Des voix influentes nationales et etrangeres laissent entendre depuis quelques mois que sans une mobilisation de tous, la reprise n’aura pas lieu, ou alors pas au niveau necessaire pour la formation d’un nouveau Conseil electoral provisoire. Mais le fiasco des politiques – politicards je veux dire – et l’insecurite ne vont certainement pas remobiliser l’electorat. Comment organiser des elections libres en presence de bandes armees, de kidnappeurs ? Instaurer la democratie dans un pays structure par des logiques clivantes et soumis a des antidemocrates et conservateurs releve de l’illusion a bien des egards. L’esprit civique n’est par ailleurs que peu repandu dans le pays. C’est surtout une volonte de se compter dans son cercle d’influence sur la base de violences armees et de corruption qui guidera les electeurs. Comment resoudre l’equation qui caracterise la scene haitienne – et celle de la plupart des organisations politiques et non etatiques deliquescentes -, a savoir instaurer une democratie sans democrates, sans consensus ? Cette question rejoint la constatation courante qui devient une verite : le personnel politique en general n’a ni les qualites ni les vertus pour etablir l’Etat de droit en Haiti. On le sait depuis longtemps. On le vit chaque jour. Le camp des vrais democrates est minoritaire, pour ne pas dire insignifiant. Ce sont les hommes et femmes qui font fonctionner les institutions.

La premiere des regles de la democratie liberale est que les orientations du pays soient decidees a travers des compromis. Or le <>, deja si complique, est aggrave par la multiplicite facon puzzle d’ <> ou, mieux, de desaccords. C’est entre les lignes des programmes que l’on repere des propositions qui auraient besoin d’une reforme de la Constitution, et non d’une simple loi, pour se concretiser. De plus en plus appauvri, noye dans un ocean de crises, mal foutu, le pays est ainsi tres loin d’une gouvernance apaisee qui echapperait au vote clienteliste encore tres majoritaire – le vote ideologique et programmatique ne comptant que pour 5% des electeurs. Il faut ensuite pour que la stabilite s’installe que le verdict des urnes soit respecte. Or, il n’est pas certain que les acteurs politiques et associations de la societe civile se plient demain a l’exercice, alors qu’ils constituent la principale force agissante en Haiti, finances et manipules par la Communaute internationale, par toutes sortes de groupes d’interets, et qu’ils ont toujours refuse de se soumettre pour la plupart aux vertus du changement, de l’interet general. L’exemple que le pays a vecu en 2010 – 2011 est eloquent : ayant perdu les elections presidentielles, les candidats opposes du pouvoir – de droite comme de gauche – ont refuse de reconnaitre les resultats, ont manoeuvre pour les modifier et ont fini par obtenir l’intervention de Washington qui a autorise la dissolution des Forces Armees d’Haiti en 1995, creant du coup un grand vide securitaire ou se sont engouffres les gangs de kidnappeurs, de voleurs et d’assassins. Il faut le rappeler. L’emprise de l’OEA, des Nations unies et des USA est telle que l’on pourrait parler de condominium americano-onusien sur le theatre haitien. La reponse a la critique des ingerences etrangeres reside, selon moi, dans l’education civique a travers laquelle l’interet collectif des valeurs democratiques est transmis aux descendants des fondateurs de notre independance pietinee, meme s’ils n’avaient pas deliberement opte pour cette forme de gouvernement souverain du peuple qu’est la democratie liberale sous sa forme parlementaire.

Enfin, l’esprit democratique de l’Etat de droit et des contre-pouvoirs fait defaut en Haiti, trente-six ans apres le depart des Duvalier. Comme toujours, nous autres Haitiens tergiversons, nous entre-tuons, entretenons des liaisons dangereuses, radotons interminablement. C’est notre nature certes, mais ce comportement deletere devient difficile a reproduire dans ce contexte de regression acceleree. Alors oui, le pouvoir interimaire hesite, avance, recule, agit autant que possible, mais fait ce qu’il peut pour tenter de preserver ce qu’il reste du moral des forces vives du pays en prevision de l’apres. L’insecurite avec ses kidnappings a gogo pose un probleme incontournable pour la tenue d’elections libres.

La valeur de la loi est, quant a elle, toute relative. Un jour acceptee par ceux a qui elle profite au pouvoir, elle peut etre rejetee le lendemain par les memes parce qu’elle ira alors a l’encontre de leurs interets. Aucun mecanisme institutionnel n’est en mesure d’arbitrer les litiges de facon irrefutable dans les abysses du provisoire. Dans le prolongement de ce <>, pour repeter Me Bernard Gousse, et securitaire comme en pleine euphorie post-electorale, le modele de l’instabilite permanente continue d’inspirer beaucoup d’operateurs politiques et non etatiques a reference clanique ou ploutocratique qui aimeraient assauter le pouvoir en dehors du suffrage universel direct. Sans doute la crise de la stabilite democratique n’est pas seulement due aux mauvais choix de nos dirigeants et a l’apathie deplorable des possedants, mais elle est liee aussi aux ingerences etrangeres – notamment etatsuniennes – et a nos opposants obnubiles par la politique de la terre brulee ou du pire.