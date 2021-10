Le lycee Alexandre Petion resiste, souffre de l’insecurite au centre-ville

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

Aux abords du lycee Alexandre Petion, ce mercredi 13 octobre, la frayeur est indescriptible. La zone n’est plus frequentee depuis plus d’un an en raison des affrontements entre gangs a Bel-Air. Seuls les braves osent arpenter la zone fantome. Les deux principales barrieres du lycee Alexandre Petion sont fermees avec une chaine. Une troisieme reste accessible.

Il est midi. Le surveillant general ordonne aux eleves de regagner leurs salles de classe. La grande cour du lycee est a eviter malgre le calme apparent. A l’interieur du batiment, les voix des ecoliers se melangent comme dans un marche. Pas d’enseignants. Ils sont pour la plupart absents.

L’annee academique precedente, un responsable avait sollicite la presence d’une patrouille policiere devant le lycee. La demande n’a pas ete agreee, s’est plaint le censeur Amorce Noel. Un autre censeur et lui gerent l’administration du lycee en l’absence du directeur Nicolas Mathurin.

<>, a glisse M. Noel. Avant toute attaque, les bandits previennent les dirigeants, alors tout le monde vide les lieux, a-t-il confie.

Interroge dans la cour, Nickerson est en Nouveau secondaire 3 (NS3). Il dit etre toujours present. Nickerson habite Martissant I. Pour lui, les heures de cours s’egrenent sans jamais voir un seul enseignant. <>, a-t-il deplore. Pour lui, l’ecole buissonniere aux alentours des places du Champ de Mars est morte en raison de l’insecurite.

Tout comme Nickerson, ses camarades tuent le temps dans leur salle de classe pour eviter que les balles que crachent les armes automatiques a Bel-Air ne les atteignent. Prudence oblige. Nickerson aurait aime avoir un autre choix. <>, a lache ce jeune homme de 19 ans.

Au lycee Alexandre Petion, venir enseigner n’est plus une partie de plaisir pour les enseignants. Certains ont deserte.

Cet professeur de physique et de geometrie de NS1 A et NS2B dit venir chaque jour dispenser son cours. Sa conscience l’oblige. Il rappelle avoir fait ses etudes primaires et secondaires au lycee Alexandre Petion. Ce jeune enseignant vient de Delmas 83. <>, s’est-il insurge.

Cet enseignant qui parle sous le couvert de l’anonymat raconte que le directeur de l’emblematique lycee Petion, Nicolas Mathurin, a jete l’eponge depuis que les hommes armes des zones avoisinantes ont exige de lui la somme de 200 000 dollars americains pour acheter des munitions. Professeur de physique, il regrette que le climat d’insecurite ait impacte negativement le rendement des lyceens. <>, se souvient-il avant d’ajouter que les enseignants se permettent de demander leur transfert dans d’autres etablissements scolaires.

Depuis quelque temps, le lycee Alexandre Petion est administre par deux censeurs. Amorce Noel, un d’entre eux, nous a recu dans son bureau. Il peine a nous dire la raison pour laquelle le directeur Mathurin a plie bagage.

Ce qui est vrai, c’est que l’absence du directeur ne paralyse pas le fonctionnement du lycee depuis l’annee derniere ni la situation chaotique qui s’installe au bas de la capitale d’Haiti. <>, a reconnu Amorce Noel, avant de confier qu’ils essaient de tenir le coup pour garder ce patrimoine educatif du pays en vie.

Pour rassurer tout le monde, Amorce Noel explique que les lyceens sont sains et saufs dans l’enceinte de l’etablissement et quand ils portent l’uniforme, les hommes armes les tiennent en estime. Les caids ne viennent ni les intimider ni penetrer l’espace.

A propos des resultats, le censeur Noel ajoute qu’ils sont mitiges. <>, s’est-il defendu, signalant les chiffres de 54% de reussite au bac. Pour lui, n’etait la bonne foi des responsables du lycee Firmin qui partage leur espace pendant deux mois avec les eleves qui allaient subir les epreuves des examens d’Etat, l’echec serait cuisant.

Amorce Noel habite la Croix-des-Bouquets. Il affirme etre present tous les jours. <>, a precise M. Noel, 29 ans de carriere, pour qui c’est une fierte de servir ce patrimoine educatif du pays.

Aveu d’impuissance de la DDO/MENFP …

Joint par telephone, le titulaire de la Direction departementale de l’Ouest du ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (DDO/MENFP), Ernest Clerge, commente, avec impuissance, la situation qui prevaut dans les espaces scolaires publics. <>, a balance M. Clerge. Il affirme que la DDO est en contact avec les responsables des ecoles qui sont en situation difficile dans des espaces geographiques compliques. <>, s’est-il rejoui avant d’envoyer la balle dans le camp des autorites concernees en matiere de securite afin qu’elles jouent leur partition.

S’il dit reconnaitre que l’apprentissage doit se faire dans un environnement sain, le responsable de l’Education dans le departement de l’Ouest dit regretter que le deplacement des eleves dans d’autres espaces physiques ne soit pas envisageable. <>, a indique Ernest Clerge.

M. Clerge profite par ailleurs de l’occasion pour jeter un autre regard sur la situation de ces ecoles proches des quartiers populaires. <>, a rappele M. Clerge.

A propos des enseignants qui ne sont pas venus dispenser leurs cours, M. Clerge reste convaincu qu’a partir du district scolaire, la DDO les identifiera a eux.

Ernest Clerge connait plusieurs cas d’enseignants qui ont produit la demande de transfert pour un autre espace educatif public. <>, a-t-il souligne.

Au sujet du directeur Nicolas Mathurin, la DDO/MENFP confirme que ce dernier a jete l’eponge pour convenances personnelles. Une commission provisoire sera mise en place pour assurer la succession du directeur Mathurin, a informe M. Clerge.