Le lycée national de Pétion-Ville célèbre ses 60 ans d’existence

Fondé le 8 novembre 1963, le lycée national de Pétion-Ville a célébré ses 60 ans d’existence.

Pour marquer les 60 ans d’éxistence du lycée national de Pétion-Ville le mercredi 8 novembre 2023, la direction du lycée et de l’Association des anciens élèves ont organisé une activité assistée par des élèves, de hauts cadres du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, de quelques hauts gradés de la PNH et de plusieurs personnalités du secteur éducatif dont le recteur de l’Université Quisqueya, Jacky Lumarque et la syndicaliste Magalie Georges.

Dans une note du MENFP, il est souligné que cette journée de célébration qui a débuté avec la montée du drapeau suivi d’un exercice de pédagogie civique sur la cour de l’école en compagnie de la fanfare de la Police nationale. Des centaines d’élèves ont défilé dans les rues de Pétion-Ville pour ensuite participer à une messe d’action de grâce en l’église Saint-Pierre.

Prenant la parole à cette occasion, Etienne Louisseul France, directeur départemental d’éducation de l’Ouest, qui représentait le ministre Nesmy Manigat, a salué les efforts de tous ceux et de toutes celles qui ont œuvré à la réalisation de cette belle journée de retrouvailles et de souvenirs. Autres personnalités ont également pris la parole lors de cette célébration, telles que le recteur de l’UniQ, Jacky Lumarque (ancien élève du lycée), maître Jean-Claude Boyer (ancien élève du lycée), Ilrick Mercier (président de l’Association des anciens élèves) ainsi que l’ingénieur Jean-Marc Charles qui dessert le lycée depuis 43 ans dont 30 ans comme directeur.

“Au cours de cette journée de célébration, un bel hommage a été rendu au professeur Maurice Pierre (33 ans de service), au professeur Jeannel Sainfranc (45 ans de service), au professeur Jean-Marc Charles (43 ans de service) et au professeur Sauveur Louissaint (30 ans de service)” a souligné la note du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.

Lors de la célébration des 60 ans du lycée, des anciens élèves ont été honorés à travers un tableau d’honneur où on retrouve les noms de la présidente de la République, Me Ertha Pascale Trouillot, de Mgr Julio Nau, de l’agronome Marcel Augustin, de l’ingénieur Clobert Augustin, du colonel Himmler Rebu, du colonel Antoine Atouriste, du musicien Albert Chancy Junior, du footballeur Emmanuel Sanon, d’Alvarez Franck, du sénateur Milius Hyppolite, du sénateur Evalière Beauplan, de Frantz Théodat, de l’artiste Roosevelt Saillant dit BIC, du musicien Herman Nau, du professeur Jacky Lumarque, entre autres.

Frantz Elbé rencontre les élèves en prélude au 60e anniversaire

Dans une note publiée par la PNH, il est souligné que le Directeur Général a.i de la Police Nationale d’Haïti, Frantz Elbé, accompagné des membres du Haut Commandement, a acceuilli le mardi 7 novembre 2023, à la Direction Générale de l’institution policière, environ une trentaine d’écoliers en provenance du Lycée de Pétion-Ville.

“Organisée en prélude à la célébration du 60ème anniversaire du Lycée,cette visite est une initiative de la Police Communautaire Éducative (EDUPOL), de concert avec les responsables de cet établissement, ainsi que les élèves” précise la note.

La PNH souligne que cette activité entre dans le cadre du rapprochement de l’institution policière des membres de la population, et surtout les établissements scolaires en vue de contribuer aux activités socio-éducatives visant le plein épanouissement des citoyens, particulièrement les jeunes.

