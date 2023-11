Le MAE et l’UEH ont lancé le colloque international sur la contribution d’Haïti à l’émancipation des peuples

​

Le ministère des affaires étrangères (MAE) et l’Université d’État d’Haïti (UEH) ont lancé le colloque international sur la contribution d’Haïti à l’émancipation des peuples.

Le lancement du colloque international sur la contribution d’Haiti à l’émancipation des peuples a eu lieu ce mardi 14 novembre 2023, à l’hôtel Montana et prendra fin le 16 novembre. L’initiative est lancée par le ministère des affaires étrangères et des cultes de concert avec le rectorat de l’université d’État d’Haïti autour du thème: “Contribution d’Haïti à l’émancipation des peuples”. Le chancelier haïtien, Jean Victor Geneus; le recteur de l’UEH, Fritz Deshommes et Tatiana Villegas, représentante de l’UNESCO en Haïti, avaient pris la parole pour lancer officiellement le colloque.

Dans son discours de circonstance, le chancelier haïtien a indiqué que ce colloque qui durera trois jours est un moyen de débattre après avoir jeté un coup d’œil sur le passé. “Une nation ne peut ni avancer, ni consolider son unité, ni construire de relation solide à l’extérieur sans regarder son passé en face avec objectivité et sans complaisance”, a-t-il lâché.

Plus loin dans ses interventions, le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Geneus, s’est réjoui d’avoir pu organiser cette activité dans une telle situation et a montré pourquoi le ministère qu’il dirige a pris cette initiative. “Convoquer un colloque d’envergure en ces temps difficiles relève d’un défi et d’une grande audace (…) cependant au ministère des affaires étrangères nous avons choisi dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique extérieure d’Haïti d’un pays qui parle et qui s’adresse au monde.

La République d’Haïti que nous voulons projeter sur la scène internationale est une nation en communion avec son passé et qui partage avec l’humanité ses rêves, ses aspirations et sa vision de monde plus solidaire, plus généreuse, plus fraternelle et davantage tournée vers le respect des droits et des dignités de la personne humaine”, a-t-il déclaré.

Pour Jean Victor Geneus, retourner dans le passé nous donnera l’occasion de mieux découvrir pourquoi nos ancêtres ont combattu et comprendre pourquoi notre diplomatie doit continuer à les défendre dans les enceintes internationales.

Le titulaire du MAE a indiqué que les attentes de ce colloque sont grandes. “Nous attendons en effet un message qui sortira de ce colloque. Un message avec ses espoirs et ses désillusions mais surtout un message orienté vers l’avenir. Pour cela les chercheurs doivent travailler librement sur différentes séquences de l’histoire nationale.”

Par ailleurs, le recteur de l’université d’État d’Haïti, Fritz Deshommes, a rappelé la place qu’avait Haïti autrefois sur la scène mondiale. En se référant aux objectifs principaux de ce colloque, il a abordé la portée de la Révolution haïtienne et l’impact tumultueux de la proclamation de l’indépendance d’Haïti dans l’économie-monde capitaliste de l’époque ;

…la contribution d’Haïti dans l’émancipation des peuples des Amériques, notamment en Amérique latine, et son apport dans la construction du Pan-américanisme ; la lutte générée par Haïti au niveau global contre le système d’économie politique esclavagiste et le régime d’exploitation coloniale qui se sont institués en doctrine d’une idéologie dominante sur plusieurs latitudes, en particulier en Europe, en Afrique et dans les Amériques.

Par ailleurs, Tatiana Villegas, représentante de l’UNESCO en Haïti, a surtout parlé des projets entre Haïti et l’UNESCO. Pour l’année prochaine, elle a expliqué que plusieurs activités auront lieu sur la traite négrière, l’abolition de l’esclavage entre autres.

Notons que ce colloque vise aussi à analyser la place d’Haïti dans le monde d’aujourd’hui et considérer ce qui peut être fait ou inventé en vue de redonner à ce pays une place honorable digne de son histoire émancipatrice. L’activité se poursuivra les 15 et 16 août.

