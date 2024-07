Le Magistrat Wando Saint-Villier réélu comme représentant des TPI au CSPJ

Réélection du Magistrat Wando Saint-Villier comme représentant des Tribunaux de Première Instance au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Ce mardi 16 juillet 2024, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Hinche, Wando Saint-Villier a brigué un deuxième mandat en tant que représentant des Tribunaux de Première instance au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Cette élection a eu lieu dans les différentes juridictions du pays et à l’hôtel El Rancho pour les juridictions des Tribunaux de Première Instance de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets.

À Port-au-Prince, en présence du Président du CSPJ, le Magistrat Jean Joseph Lebrun et des membres de la commission électorale composée de Me Evens Fils, membre du CSPJ, Me Amoce Auguste, Protecteur adjoint de l’OPC et le docteur Chantal Noël, Représentante de l’Université d’État d’Haïti, sur 144 voix, 141, soit 97.9 %, ont été favorables au Doyen du TPI de Hinche.

Après sa réélection, Wando Saimt-Villier, promet de continuer à travailler dans l’interêt des Magistrats et à oeuvrer à l’instauration d’une justice véritablement forte et indépendante dans le pays. Pour des membres du secteur judiciaire, cette réélection marque un moment crucial pour la justice en Haïti, alors que le pays cherche à renforcer l’indépendance et l’efficacité de son système judiciaire, tout en précisant que les défis restent nombreux, mais avec un leadership fort et déterminé, il est possible d’espérer des avancées significatives dans la quête d’une justice pouvant remplir convenablement ses missions régaliennes de régulation sociale.

Il faut souligner que le mardi 9 juillet 2024, les Juges des Cours d’Appel ont élu leur représentant, et les Juges de Paix éliront leur représentant le mardi 23 juillet prochain.

