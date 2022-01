Le mandat de cinq magistrats renouvel?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement en place a renouvel? le mandat de cinq magistrats de l’appareil judiciaire. Il s’agit de Jean Rigaud Duret qui est nomm? juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Croix-des-Bouquets; des magistrats Chavannes Etienne et Jean Wilner Morin qui sont tous les deux nomm?s juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince; de Frito Aristil et Marl?ne Bernard Delva qui sont respectivement nomm?s juge au tribunal de premi?re instance du Cap-Ha?tien et juge pour enfants au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince.

Le mandat de certains magistrats ?tait arriv? ? terme en d?cembre 2021. D’autres comme Jean Wilner Morin ont leur mandat ayant expir? il y a plus de trois ans, soit en 2018. La dur?e du mandat des juges des tribunaux de premi?re instance est de sept ans, alors que celle du mandat du juge d’instruction est de trois ans. Le mandat commence ? courir ? compter du jour de la prestation de serment.

De nombreux autres juges et juges d’instruction dont le mandat a pris fin depuis des ann?es attendent encore qu’il soit renouvel?.Toutefois, ? l’annonce du renouvellement de ces mandats en d?cembre 2021, l’Association professionnelle des magistrats (APM) avait f?licit? le Premier ministre Ariel Henry pour cette d?cision. Le pr?sident de l’APM, le juge Martel Jean Claude, estimait que c’?tait un bon pas vers le bon fonctionnement de la justice qui, du fait de l’indisponibilit? de certains juges, faisait face ? certaines difficult?s au niveau de plusieurs juridictions.

? noter qu’Ariel Henry avait promis, ? la c?r?monie d’ouverture de l’ann?e judiciaire en cours, de donner au pouvoir judiciaire des moyens, notamment ceux de son ind?pendance. <>, avait-il indiqu?.

L’actuel chef du gouvernement s’?tait engag? ? prendre d’autres d?cisions, apr?s concertation, pour renouveler le mandat des juges qui ont obtenu un avis favorable du CSPJ. <>.

Puisque le juge occupe une fonction ?minente dans le fonctionnement de la d?mocratie. Il lui incombe d’assumer pleinement ses responsabilit?s, avait poursuivi Ariel Henry, selon lequel tout juge doit inspirer confiance et ?tre pour chacun de nos concitoyens un recours et une source d’esp?rance.