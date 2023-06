Le MAST condamne les événements ayant causé plusieurs morts et des blessés à CODEVI

​

Le MAST réagi à la suite de l’incident ayant causé plusieurs morts, des blessés et l’incendie de l’antenne de Police à proximité de la CODEVI.

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), dans une note de presse, a condamné les événements survenus à la Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) dans la journée du 15 juin 2023, occasionnant plusieurs morts, blessés, l’incendie de l’antenne de Police située à proximité de la CODEVI et de plusieurs motocyclettes appartenant aux ouvriers.

Le MAST tout en condamnant ces actes qui sont contraires à la loi, à l’éthique et à la morale présente ses condoléances aux familles des victimes de cet événement regrettable et exige que la lumière soit faite autour de cette affaire. Il a aussi lancé un appel au calme et demande aux protagonistes d’utiliser les voies légales pour trancher leurs différends.

Le MAST rappelle aux protagonistes (travailleurs et employeurs) que le Capital et la Main-d’œuvre sont un tout, indivisible et interdépendant, nécessaire au développement économique et social, d’où l’impératif pour le MAST en tant qu’organe régulateur de ce secteur, d’intervenir en vue de sa protection, poursuit cette note.

Dans cette note signée de la Directrice du Travail, Guerline Jean Louis, le MAST annonce qu’il va diligenter une commission d’enquête composée de plusieurs cadres de la Direction du Travail, lesquels doivent se rendre en urgence dans le Nord-Est du Pays, notamment à la CODEVI.

