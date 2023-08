Le MENFP a distribué des livres scolaires uniques en créole haïtien à l’institution du Sacré-Cœur de Turgeau

​

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a distribué des livres scolaires uniques en créole haïtien à l’institution du Sacré-Cœur de Turgeau.

Le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat a procédé le vendredi 18 août 2023 à la distribution de plusieurs dizaines de livres scolaires uniques et de cahiers d’exercices en créole haïtien, à l’institution du Sacré-Cœur de Turgeau, pour les classes de première et deuxième année fondamentale.

“Dans le cadre de l’accompagnement du gouvernement aux parents pour la rentrée scolaire 2023-2024, le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle poursuit avec son opération de distribution du livre scolaire unique en créole haïtien pour les classes de première et deuxième année fondamentale”, peut-on lire dans une note publiée par le MENFP sur sa page Facebook.

Le ministre Nesmy Manigat a été accueilli par la sœur Nadige Jean-Charles, directrice de l’institution, et un groupe d’élèves et d’enseignants, qui ont reçu ces livres scolaires uniques. “L’institution du Sacré-Cœur de Turgeau va faciliter l’arrivée du livre scolaire unique dans d’autres congrégations dont Fille de la Sagesse dans le département de l’ouest, Marie-Louise Jésus à Kenscoff, Notre-Dame du Rosaire à Pétion-ville, Notre-Dame du Sacré-Cœur à La Saline et Saint-Louis de Montfort à Seguy”, a précisé le MENFP.

Rappelons que le 12 août dernier, Nesmy Manigat avait procédé à la distribution du livre scolaire unique aux responsables de l’institution des Frères de l’instruction chrétienne au Cap-Haïtien. Le titulaire du MENFP avait profité de son passage dans le Nord du pays pour distribuer 36 000 livres et cahiers d’exercices en créole haïtien aux responsables des établissements scolaires dans le Nord.

Au cours du mois d’août jusqu’au début du mois de septembre, le MENFP envisage de distribuer plus d’un million de livres scolaires uniques et de cahiers d’exercices en créole haïtien pour les classes de première et deuxième année fondamentale.

