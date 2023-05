Le MENFP accompagnera les candidats aux examens officiels à travers le programme 2023 de récupération

​

​

Dans le but d’accompagner les candidats aux examens de la 9ème année et du NS4, le MENFP annonce le lancement du programme 2023 de récupération.

Le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle à travers un communiqué publié ce vendredi 12 mai 2023, annonce pour le lundi 15 mai le lancement du Programme 2023 de récupération, d’accélération et de consolidation des apprentissages. Ce programme vise à accompagner les candidats de la neuvième année de fin d’études fondamentales et secondaires aux examens officiels. Cette initiative a reçu l’appui financier et technique de Education Cannot Wait (ECW), l’UNICEF et la Banque interaméricaine de développement (BID)

“Pour la conduite de ce programme, le ministère mobilise 2 500 agents éducatifs (encadreurs et enseignants) qui vont accompagner les élèves fréquentant des établissements publics ou non publics dont le fonctionnement a été fortement perturbé. Les cours seront dispensés, du lundi au dimanche, et répartis, suivant un calendrier attribué à chaque enseignant”, a précisé le communiqué.

D’après le MENFP, un plan a été élaboré avec les Directions départementales d’éducation (DDE) concernées. “Ces cours de récupération, d’accélération et de consolidation des apprentissages seront dispensés – de mai à juillet 2023 -, en tenant compte de la charge horaire normalement attribuée à chaque discipline d’enseignement pour les établissements scolaires ciblés”, a indiqué le bureau de communication du ministère.

Par ailleurs, le MENFP a rassuré que des cours seront disponibles en format audiovisuel, couvrant les programmes d’études en 9ème A.F. et en S4. Ils “seront diffusés par la Radio télé éducative du ministère et des réseaux de médias communautaires, mis à contribution dans le but de faciliter une plus large diffusion des contenus pédagogiques dans l’intérêt de tous les apprenants.”

Le MENFP encourage la communauté éducative à soutenir cette activité visant à consolider les acquis scolaires des enfants.

