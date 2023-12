Le MENFP accorde un délai de 30 jours aux directeurs d’écoles pour remplir en ligne les fiches d’information

​

​

Le MENFP accorde un délai d’un mois aux directeurs d’écoles pour remplir en ligne les fiches d’information sur les élèves et les enseignants.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) dans une note publiée sur sa page Facebook invite tous les directeurs à remplir en ligne les fiches d’information sur les élèves et les enseignants avant le 15 janvier 2024 sur son site internet www.menfp. gouv.ht

Selon les données publiées par le MENFP, plus d’un million d’élèves, plus de 17 000 écoles et plus de 30 000 enseignants sont déjà inscrits sur le site. Pour le ministère, c’est une grande avancée d’avoir un registre pour les enseignants, un registre pour les étudiants et un registre pour les écoles.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que les travaux se poursuivront avec la collaboration de tous les agents éducatifs. “Toutes les bonnes décisions visant à améliorer la qualité des écoles doivent être fondées sur des données fiables”, a lancé le Ministère via cette note.

En ce sens, le MENFP invite les directeurs d’école qui n’auront pas répondu au sondage en ligne de le faire avant le 15 janvier 2024. “Il s’agit du dernier délai accordé par le ministère à tous les responsables des écoles pour remplir cette obligation”, a précisé le MENFP.

Le ministère prévient qu’aucune école ne pourra inscrire ses élèves aux examens d’État, ni bénéficier du soutien de l’État, ni disposer d’un permis d’enseigner si elle ne respecte pas l’obligation de remplir le formulaire de demande en ligne afin que chaque élève puisse avoir un Numéro d’Identification Scolaire Unique (NISU) et que chaque enseignant ait un permis d’enseigner.

Le MENFP remercie tous les responsables des écoles pour la finalisation de ces trois registres que sont : Registre scolaire, Registre des enseignants et Registre des élèves.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 12 Décembre 2023