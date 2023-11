Le MENFP ajoute une nouvelle matière :“éducation à la citoyenneté” revue et obligatoire

​

​

Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ajoute une nouvelle matière:” Éducation à la Citoyenneté” revue et obligatoire.

“A partir de l’année 2024-2025, le cours de Sciences Sociales sera divisé en deux matières distinctes : Histoire & Géographie d’une part et l’Éducation à la citoyenneté” qui sera une matière autonome avec des compétences attendues distinctes et renforcées” du préscolaire jusqu’à la dernière année du secondaire. C’est l’une des principales annonces faites par le ministre de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmy Manigat, qui intervenait lors de l’accueil de la première promotion des admis au programme de Master Management, direction et gestion des établissements scolaires publiques, de l’Université Publique du Nord au Cap-Haitien (UPNCH). Il a fait cette annonce ce mardi 31 octobre au cours de la cérémonie de lancement et d’accueil.

Cette initiative du MENFP, annoncée à travers une circulaire ministérielle en date du 19 avril 2023, vise à former des professionnels certifiés pour améliorer la gouvernance et l’administration scolaires des écoles publiques en particulier. “Vous serez les fers de lance de l’actuelle transformation curriculaire dont l’un des objectifs est de former des patriotes, des citoyens fiers de leur histoire, de leur culture et de leur terre” a renchéri le ministre Manigat qui dit miser sur l’éducation comme dernier rempart pour inventer l’espoir dans un contexte où des cadres abandonnent le pays.

C’est ce pari aussi que souhaite tenir le jeune recteur de l’UPNCH, le docteur Joram Vixamar installé en 2022 à la tête de cette institution et qui se dit prêt avec son staff à relever le défi de former de nouveaux citoyens capables de transformer le secteur de l’éducation en particulier. “Nous sommes tous engagés pour honorer la confiance que le MENFP a placée en l’UPNCH, en lui confiant le projet de mettre en place ce nouveau programme universitaire en partenariat avec des universités étrangères”. En effet, une cohorte d’une cinquantaine de directeurs d’écoles publiques et d’aspirants directeurs ont été admis comme candidats pour démarrer ce programme universitaire.

Intervenant sur l’importance d’une telle initiative le docteur Jean-Robert Charles, président de la Conférence des Recteurs et Présidents d’Universités Haïtiennes (CORPUHA) a félicité le ministre Manigat pour cette innovation porteuse de grandes transformations tant sur le plan de la gouvernance que de la qualité des apprentissages. “Le système éducatif actuel accueille un plus grand nombre d’élèves, mais la qualité reste un défi » a t-il reconnu, rassurant les participants de l’appui du réseau d’institutions membres de la CORPUHA dans cette réforme pour la formation des nouveaux citoyens haïtiens.

Plusieurs recteurs et doyens d’universités ont pris part à cette activité, dans la deuxième ville du pays, en cette période de rentrée universitaire pour la plupart des universités du pays.

A lire aussi :

États-Unis: Bladimy Mathurin et son beau-fils, originaires d’Haïti, ont été tués par leur voisin