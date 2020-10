Le MENFP annonce le recrutement de 300 enseignants

Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a annoncé, lundi 26 octobre 2020, le recrutement par le biais de l’OMRH de nouveaux agents afin de renforcer le personnel pédagogique dans les écoles publiques. Il s’agit au total de 300 agents dont 100 pour le niveau fondamental et 200 pour le niveau secondaire. Les postes vacants concernent les dix départements du pays et les matières suivantes: Sciences de la vie et de la terre; Physique; Chimie;…