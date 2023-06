Le MENFP clôture l’atelier sur la stratégie nationale d’alimentation scolaire

​

​

Le MENFP clôture l’atelier de deux jours sur la révision de la Politique et la stratégie nationale d’alimentation scolaire.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle a clôturé l’atelier de deux jours organisé les 30 et 31 mai autour de la révision de la politique et la stratégie nationale d’alimentation scolaire. Pendant cette activité, le titulaire du MENFP Nesmy Manigat plaide pour que chaque plat de la cantine scolaire soit préparé avec des produits locaux d’ici 2030.

“Après ces deux jours de travail, il ne me reste qu’à vous remercier pour votre engagement continu afin que tous les écoliers puissent bénéficier, chaque jour, d’un plat chaud, préparé avec des produits du terroir d’ici à 2030”, a déclaré le ministre Nesmy Manigat.

Le ministre de l’Éducation nationale a aussi montré l’importance de la cantine scolaire dans l’agriculture. “Beaucoup de pays se servent de la cantine scolaire pour que le tissu entrepreneurial agricole – dans sa diversité : agriculture, élevage, pêche –puisse survivre à la compétitivité et aux enjeux du marché global, aussi aux défis climatiques”, a-t-il signalé.

Lors de cet atelier qui a duré deux jours, les participants ont réfléchi sur plusieurs points dont la qualité nutritionnelle du plat à offrir aux enfants et la contribution au renforcement de l’économie agricole par l’acquisition de produits locaux.

Lors de la deuxième journée de cet atelier, les échanges des participants ont porté sur la Gestion de proximité et des Jardins scolaires ; échanges animés successivement par Walex Pierre (Directeur d’appui à l’enseignement privé et au partenariat /MENFP), le Dr. Joseline Marhone Pierre (Directrice de l’Unité de coordination du Programme national d’alimentation et de nutrition/MSPP) et l’Agronome Ronald Bien-Aimé (Technicien de la DAEPP/MENFP).

