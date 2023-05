Le MENFP lance le programme de compensation des apprentissages pour les élèves des écoles publiques

​

Le Ministère de l’Éducation Nationale a lancé le programme national de compensation des apprentissages pour les participants aux examens officiels des écoles nationales et lycées.

Lors d’une cérémonie organisée le samedi 27 mai 2023, les responsables du ministère de l’éducation nationale (MENFP), ont lancé au lycée Jean-Marie Vincent de Carradeux, le programme national de compensation des apprentissages pour les élèves des écoles nationales et lycées. Ce programme qui s’étentendra sur 7 semaines de travail (du 27 mai au 16 juillet 2023) vise à accompagner les candidats de la neuvième année de fin d’études fondamentales et secondaires aux examens officiels. Cette initiative a reçu l’appui financier et technique de Education Cannot Wait (ECW), l’UNICEF et la Banque interaméricaine de développement (BID).

Dans son discours de circonstance, le directeur de l’enseignement secondaire du MENFP, Miguel Fleurijean, a fait savoir que ce programme est une forme de récupération, d’accélération et de consolidation des acquis scolaires.

Il a salué les directeurs d’école, les enseignants et les élèves qui ont favorablement accueilli cette initiative d’accompagnement pédagogique ciblant les établissements scolaires publics dont le fonctionnement a été perturbé par les troubles socio-politiques et les activités des gangs armés, particulièrement dans certains districts scolaires des départements de l’Ouest, de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest.

Etienne Louisseul France, directeur départemental d’éducation de l’Ouest, encourage les élèves à profiter de ce programme visant à les aider à combler les manquements accumulés dans le courant de cette année académique ponctuée de nombreux difficultés et obstacles majeurs.

Pour ce programme de récupération, 2 500 personnels pédagogiques sont mobilisés pour le programme de compensation, plus de 850 enseignants stagiaires, assistés d’encadreurs seront déployés à partir du lundi 29 mai dans tous les dix Directions départementales d’éducation afin de combler l’absence d’enseignants en chaire dans toutes les disciplines.

Si les cours d’accélération se tiendront les samedis, les dimanches et les jours de congé ; ceux de la récupération se dérouleront du lundi au vendredi, suivant l’horaire particulier de chaque établissement scolaire public, a précisé le MENFP.

37 centres sont ouverts dans tous les districts de la Direction départementale d’éducation de l’Ouest. Chacun reçoit les élèves de plusieurs établissements scolaires publics.

